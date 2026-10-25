Zakharova a Meloni: «Ascolti Al Bano» nel dibattito su sanzioni e Russia

Maria Zakharova invita Giorgia Meloni ad ascoltare Al Bano, che chiede di fermare le sanzioni contro la Russia e lavorare alla pace in Ucraina.

Maria Zakharova ha invitato Giorgia Meloni ad ascoltare Al Bano nel dibattito sulle sanzioni contro la Russia e sulla guerra in Ucraina. La portavoce del ministero degli Esteri russo ha rilanciato l’appello del cantante italiano in un post su Telegram, citando anche le ipotesi di una possibile influenza russa sui disordini a Milano.

L’appello di Al Bano

Secondo quanto riferito dalla Tass, Al Bano ha chiesto alla presidente del Consiglio di porre fine alla pressione delle sanzioni, ricordare i legami culturali tra Italia e Russia e lavorare per una pace duratura intorno all’Ucraina.

Il messaggio del cantante, rilanciato dai profili social di Sandro Teti Editore, richiama i rapporti tra i due Paesi e invita a «riaprire le porte alla Russia». Al Bano si definisce inoltre un uomo di pace e collega il suo appello al ricordo della guerra vissuta dal padre.

Le accuse di Zakharova

Nel suo post, Zakharova definisce Al Bano una figura «nota e molto apprezzata» in Russia e si chiede se il suo appello verrà ascoltato a Roma. La portavoce sostiene che le autorità italiane avrebbero difficoltà a prendere in considerazione voci non allineate.

Zakharova richiama le dichiarazioni del ministro della Difesa Guido Crosetto, che ha parlato di una possibile «guerra ibrida» condotta anche attraverso le piattaforme social. Cita inoltre le ipotesi riportate dalla stampa italiana su una possibile “mano straniera” nei disordini e ironizza sulla possibilità che Al Bano possa diventare un obiettivo delle indagini.

L’ironia dell’ambasciata russa

Anche l’ambasciata russa a Roma è intervenuta sul tema, mettendo in discussione le ricostruzioni sulla presenza di agenti di Mosca nelle proteste. Nel suo messaggio cita le posizioni di Crosetto, del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e del vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini.