A fuoco un’auto a GPL a Santa Marinella: intervento tempestivo dei vigili del fuoco

Santa Marinella, 26 ottobre 2026 – Questa sera, intorno alle ore 20, i vigili del fuoco di Civitavecchia sono intervenuti a Santa Marinella per un incendio di un’auto alimentata a GPL . L’episodio, avvenuto in via Augusta, ha richiesto un intervento rapido ed efficace per evitare danni a persone e cose.

Un’autovettura alimentata a GPL si è incendiata per cause ancora in corso di accertamento. I vigili del fuoco, prontamente accorsi sul posto, hanno avviato le operazioni di spegnimento delle fiamme, che avevano già iniziato a propagarsi verso la recinzione di uno stabile adiacente. Grazie alla prontezza degli operatori, è stato possibile circoscrivere l’incendio e mettere in sicurezza sia il veicolo coinvolto che l’area circostante.