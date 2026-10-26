il fatto
A fuoco un’auto a GPL a Santa Marinella: intervento tempestivo dei vigili del fuoco
Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme potessero coinvolgere le autovetture parcheggiate nelle immediate vicinanze.
Santa Marinella, 26 ottobre 2026 – Questa sera, intorno alle ore 20, i vigili del fuoco di Civitavecchia sono intervenuti a Santa Marinella per un incendio di un’auto alimentata a GPL. L’episodio, avvenuto in via Augusta, ha richiesto un intervento rapido ed efficace per evitare danni a persone e cose.
Un’autovettura alimentata a GPL si è incendiata per cause ancora in corso di accertamento. I vigili del fuoco, prontamente accorsi sul posto, hanno avviato le operazioni di spegnimento delle fiamme, che avevano già iniziato a propagarsi verso la recinzione di uno stabile adiacente. Grazie alla prontezza degli operatori, è stato possibile circoscrivere l’incendio e mettere in sicurezza sia il veicolo coinvolto che l’area circostante.
Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme potessero allargarsi nelle immediate vicinanze. La rapidità d’azione ha garantito la sicurezza dell’area, limitando i danni a sole proprietà materiali.
L’incidente rimane sotto indagine per determinare le cause precise dell’innesco dell’incendio.