A Roma la convention di Sud chiama Nord e Sindaci d’Italia: chiude Meloni

Sud chiama Nord e Sindaci d’Italia organizzano a Roma la convention dal 27 al 29 ottobre, con Giorgia Meloni e il nuovo logo della lista.

Sud chiama Nord e Sindaci d’Italia organizzano a Roma la convention nazionale in programma dal 27 al 29 ottobre. Al centro dei tre giorni ci saranno il ruolo dei territori, gli enti locali, il lavoro e le riforme istituzionali. La giornata conclusiva prevede l’intervento di Giorgia Meloni e la presentazione del nuovo logo della lista.

Il programma istituzionale

La convention si aprirà il 27 ottobre con l’intervento di Ernesto Magorno, presidente di Sindaci d’Italia. Sono inoltre previsti gli interventi del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, del presidente del Senato Ignazio La Russa e del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

Il programma del 28 ottobre comprende la relazione di Laura Castelli, presidente di Sud chiama Nord, e l’intervento del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida. Nella stessa giornata sono annunciati i confronti su imprese e lavoro, sulla partecipazione delle donne alla politica e sul ruolo dei giovani.

Il 29 ottobre l’apertura sarà affidata al ministro della Difesa Guido Crosetto. Alle 11 è prevista la nomina del portavoce unico, mentre alle 11.15 interverrà la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

I panel e la presentazione del simbolo

Cateno De Luca, sindaco di Taormina, guiderà il 27 ottobre il panel dedicato al “sindaco sceriffo”. Il giorno successivo sarà protagonista di un confronto con l’avvocato Carlo Taormina sul proprio percorso giudiziario.

Tra gli altri appuntamenti figura il dibattito sulla forza degli enti locali, con amministratori e rappresentanti politici tra cui Francesco Gallo, Luigi Marattin, Ettore Rosato, Adriana Poli Bortone e Federico Basile.