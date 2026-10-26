Alta pressione sull’Italia dal 27 al 29 ottobre: tempo stabile e soleggiato, con nebbie mattutine e temperature fino a 22°C.

Alta pressione sull’Italia: sole prevalente e nebbie al Nord fino al 29 ottobre

Tra il 27 e il 29 ottobre l’Italia sarà interessata da condizioni di alta pressione, con tempo stabile e prevalentemente soleggiato. Le principali insidie saranno le nebbie e le foschie mattutine, soprattutto sulle pianure del Nord e nei fondovalle del Centro.

Martedì 27 ottobre

Al Nord il cielo sarà stabile e soleggiato, ma fino all’alba potranno comparire banchi di nebbia in pianura. Le temperature massime saliranno fino a 19 °C, con valori compresi tra 16 e 19 °C.

Al Centro è previsto un tempo generalmente soleggiato, con qualche foschia o nebbia al mattino sui fondovalle. Le massime resteranno tra 15 e 20 °C. Al Sud prevarrà il sole, anche se non mancheranno nubi sparse al mattino sui versanti adriatico e ionico; temperature tra 16 e 21 °C.

Dal 28 al 29 ottobre

Mercoledì 28 ottobre qualche annuvolamento interesserà la costa ligure e l’alta Toscana, senza fenomeni. Il resto del Nord e gli altri settori centrali saranno più soleggiati, pur con nebbie mattutine in pianura. Al Sud il tempo resterà stabile, con nubi sparse in Sardegna e lungo i litorali. Le temperature raggiungeranno 22 °C.

Giovedì 29 ottobre il Nord resterà stabile e soleggiato, con foschie e locali banchi di nebbia al mattino, in successivo diradamento. Al Centro sono attesi annuvolamenti sull’Adriatico e nebbie nelle valli; al Sud il sole sarà prevalente, con qualche nube sull’Adriatico e sulla Sicilia. Le temperature stabili arriveranno fino a 22 °C.