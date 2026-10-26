Ardea, il trucco del falso ordine per ritirare 10mila euro di caldaie: raffica di denunce

Il trasportatore si insospettisce e contatta l’azienda indicata come acquirente, scoprendo che non aveva effettuato alcun ordine

Ardea, 26 ottobre 2026 – Un ordine di dieci caldaie per un valore complessivo di circa 10mila euro, apparentemente effettuato da un’azienda di Guidonia Montecelio. In realtà, secondo la ricostruzione dei Carabinieri, si sarebbe trattato di un tentativo di truffa ai danni della società, ignara della fornitura. A far saltare il piano è stato proprio l’autotrasportatore incaricato della consegna, che si è insospettito e ha deciso di verificare direttamente con l’azienda. L’intervento dei militari della Stazione di Marina di Tor San Lorenzo ha consentito di recuperare la merce e identificare tre persone, successivamente denunciate per tentata truffa in concorso.

L’episodio si è verificato nel territorio di Ardea, dove era stato concordato lo scarico delle caldaie. L’autista, prima di completare la consegna, ha notato alcuni elementi che lo hanno spinto a effettuare ulteriori verifiche. Anziché chiamare il numero di cellulare riportato nell’ordine, ha contattato il numero fisso della società indicata come committente.

È stato a quel punto che ha scoperto come l’azienda non avesse mai richiesto quelle caldaie e fosse completamente estranea all’acquisto. Il trasportatore ha quindi informato la Centrale operativa dei Carabinieri, consentendo ai militari di organizzare un intervento nel luogo concordato per la consegna.

I Carabinieri hanno predisposto un servizio di controllo e atteso l’arrivo delle persone che avrebbero dovuto ritirare la fornitura. Sul posto si sono presentati, a bordo di un’autovettura, tre residenti della zona: due 39enni e una donna di 69 anni. I militari li hanno fermati, impedendo che la merce venisse ritirata.

Per i tre è scattata la denuncia in stato di libertà all’autorità giudiziaria, in quanto gravemente indiziati del reato di tentata truffa in concorso. Le dieci caldaie sono state recuperate.

Le indagini proseguono per individuare eventuali altre persone coinvolte nell’organizzazione dei falsi ordini e nella gestione delle forniture.