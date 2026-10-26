Bilancio consolidato 2025 del Lazio, parere favorevole dalla commissione Bilancio

La commissione è presieduta da Marco Bertucci . Il provvedimento è stato illustrato, in rappresentanza della Giunta, dall’assessore ai Servizi sociali Massimiliano Maselli .

Maselli ha spiegato che il bilancio consolidato ha natura economico-patrimoniale e comprende gli enti e le società controllate dalla Regione. Il documento offre così una visione complessiva delle consistenze patrimoniali del gruppo Regione e rappresenta, anche sul piano contabile, le scelte di pianificazione e controllo.