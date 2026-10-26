Bilancio consolidato 2025 del Lazio, parere favorevole dalla commissione Bilancio
Bilancio consolidato 2025: la commissione Bilancio del Lazio esprime parere favorevole e il risultato supera 870 milioni.
La commissione Bilancio del Consiglio regionale del Lazio ha espresso a maggioranza parere favorevole al bilancio consolidato 2025 della Regione. La proposta di deliberazione passa ora all’esame dell’Aula, che dovrà procedere all’approvazione definitiva.
La commissione è presieduta da Marco Bertucci. Il provvedimento è stato illustrato, in rappresentanza della Giunta, dall’assessore ai Servizi sociali Massimiliano Maselli.
La relazione dell’assessore e i dati del bilancio
Maselli ha spiegato che il bilancio consolidato ha natura economico-patrimoniale e comprende gli enti e le società controllate dalla Regione. Il documento offre così una visione complessiva delle consistenze patrimoniali del gruppo Regione e rappresenta, anche sul piano contabile, le scelte di pianificazione e controllo.
Nel corso della relazione sono state richiamate anche le operazioni di riconciliazione dei debiti e dei crediti, insieme all’eliminazione dei saldi reciproci relativi ai trasferimenti di risorse all’interno del gruppo.
Il risultato di esercizio del bilancio consolidato è positivo per oltre 870 milioni. Il passaggio in commissione rappresenta l’avvio dell’iter in Consiglio regionale, al quale spetta ora la valutazione del provvedimento.
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Fonte originale: Bilancio consolidato 2025 della Regione, via libera in commissione