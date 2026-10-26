Bitcoin intorno a 80.400 dollari mentre i mercati attendono la decisione della Fed

Bitcoin intorno a 80.400 dollari, mentre i mercati attendono la decisione della Federal Reserve sui tassi. La criptovaluta ha recuperato dal minimo mattutino asiatico vicino a 79.300 dollari; al momento della rilevazione, tuttavia, il valore indicativo riportato era di 84.459,46 dollari.

Il quadro delle altcoin è rimasto contrastato: ether ha perso lo 0,2%, mentre l’indice DeFi è stato l’unico tra i principali indici a chiudere in rialzo. Nel fine settimana, il fondo Maelstrom di Arthur Hayes ha liquidato l’intero portafoglio direzionale, compresi 6.400 ether, citando rischi macroeconomici e geopolitici.

Petrolio in calo, attesa per la Fed

I futures sull’S&P 500 hanno recuperato circa lo 0,3% dopo la vendita di venerdì sui listini statunitensi. Il petrolio è invece sceso: il greggio statunitense ha perso circa il 2%, fino a 101 dollari al barile, mentre il Brent si è attestato intorno a 110 dollari.

Il movimento è avvenuto mentre mediatori qatarioti arrivavano a Teheran. Il presidente Donald Trump ha dichiarato che quel giorno non ci sarebbe stato un attacco, mantenendo però aperta questa possibilità.

La Federal Reserve tornerà a decidere sui tassi mercoledì. Secondo lo strumento CME FedWatch, il mercato attribuisce circa il 90% di probabilità a una pausa e quasi l’80% a un rialzo a dicembre. Questo profilo di politica monetaria resta seguito per i suoi possibili effetti sugli asset rischiosi, comprese criptovalute ed ETF legati a Bitcoin.

Restano sotto osservazione i flussi sugli spot bitcoin ETF: venerdì hanno registrato deflussi per 138 milioni di dollari, portando l’uscita complessiva su due giorni a 772 milioni, secondo i dati di monitoraggio riportati. La variabilità dei flussi aumenta la sensibilità dei prezzi alle movimentazioni degli investitori istituzionali e retail.

Derivati e opzioni mostrano un posizionamento cauto

Nel mercato dei derivati sulle criptovalute, l’open interest è salito dello 0,85% a 139,9 miliardi di dollari nelle ultime 24 ore, mentre i volumi sono diminuiti dell’1,78%. Le liquidazioni sono calate del 71%, a 153 milioni di dollari, e il rapporto long/short è rimasto quasi perfettamente diviso.

Per Bitcoin, il prezzo è aumentato dello 0,20% e l’open interest dello 0,84%, mentre il volume è sceso del 7,21%. Ether ha mostrato una dinamica simile, con open interest in crescita dello 0,45% e prezzo in aumento dello 0,23%. I tassi di funding sono risultati lievemente positivi, senza indicare aree eccessivamente affollate.

Tra le eccezioni spicca ZEC, con open interest in crescita dell’8,17%, prezzo del 3,84% e volumi del 19,11%. Anche ENA ha registrato un aumento dell’open interest del 16,85%, accompagnato da un rialzo del prezzo dell’8,36% e dei volumi dell’81,51%. Nell’ultima ora, però, l’open interest di ENA è diminuito del 2,04%.

La struttura delle opzioni resta prudente. Su BTC, il contratto più scambiato è il put del 28 ottobre con strike a 77.000 dollari, davanti al call della stessa scadenza a 84.000 dollari. Su ETH, quattro dei sei contratti più attivi erano put, guidati dallo strike del 29 ottobre a 2.000 dollari.

Movimenti selettivi tra i token

Uniswap (UNI) ha guadagnato l’1,9%, mentre ethena (ENA) è salita di circa l’1%, assorbendo senza scossoni la vendita attribuita a Maelstrom di 323.000 UNI e 14 milioni di ENA.

I token legati all’intelligenza artificiale hanno invece sottoperformato: GRASS è scivolato del 2,7% e NEAR dell’1,4%. I movimenti hanno coinciso con un avvertimento di Elon Musk, secondo cui alcuni finanziatori avrebbero sospeso il credito a circa 200 provider cloud dedicati esclusivamente all’AI.

HYPE ha segnato un rialzo intorno all’1% dopo che Hyperliquid Strategies (PURR), società quotata al Nasdaq che detiene il token, ha deciso di triplicare il piano di riacquisto azionario fino a 100 milioni di dollari. L’operazione riguarda esclusivamente le azioni PURR. L’indice della stagione altcoin è sceso a 53/100, dal 58 di venerdì.