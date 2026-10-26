Brasile, Lula rieletto presidente: Bolsonaro sconfitto non riconosce il voto e chiede l’annullamento

Il presidente uscente ribalta il risultato del primo turno e conquista il 51,79% dei voti. Flávio Bolsonaro contesta la proroga dell’orario dei seggi e annuncia un ricorso alla giustizia

Brasile, 26 ottobre 2026 – Luiz Inácio Lula da Silva è stato rieletto presidente del Brasile per la quarta volta, al termine di un ballottaggio segnato da una rimonta elettorale e dalle contestazioni dello sfidante. Il leader del Partito dei Lavoratori ha conquistato il 51,79% dei voti, battendo Flávio Bolsonaro, figlio dell’ex presidente Jair Bolsonaro, fermatosi al 48,21%. Un risultato che ribalta gli equilibri del primo turno e assegna a Lula oltre 4,4 milioni di voti di vantaggio. Ma la sconfitta non è stata riconosciuta dal candidato del Partito Liberale, che ha annunciato l’intenzione di chiedere l’annullamento delle elezioni, contestando la decisione della Corte Suprema di prolungare di due ore le operazioni di voto in alcune circostanze.

La rimonta di Lula e il messaggio agli Stati Uniti

Per Lula, che il 27 ottobre compirà 81 anni, si tratta di una vittoria destinata a entrare nella storia politica brasiliana. Al primo turno, il presidente uscente aveva ottenuto il 45,16%, contro il 47,03% di Flávio Bolsonaro, che lo aveva preceduto di circa 2,2 milioni di voti. Mai, dal ritorno della democrazia alla fine degli anni Ottanta, un candidato arrivato secondo al primo turno era riuscito a conquistare la presidenza nel ballottaggio.

A contribuire alla rimonta è stata anche la maggiore partecipazione degli elettori. L’astensione, che al primo turno aveva raggiunto il 21,08%, è scesa a circa il 19,2%, con oltre 128 milioni di brasiliani alle urne.

Nel primo discorso dopo la vittoria, pronunciato a San Paolo, Lula ha ringraziato gli elettori e in particolare i giovani, protagonisti delle mobilitazioni durante la campagna elettorale. Ha parlato della “generosità del popolo brasiliano” e di una gioventù scesa in strada per difendere la democrazia, rivendicando il risultato come una risposta alle divisioni politiche del Paese.

Il presidente rieletto ha poi rivolto un messaggio agli Stati Uniti di Donald Trump, riaffermando l’autonomia del Brasile: “Questo Paese non accetterà di essere il cortile di qualcuno”.

Lula ha annunciato anche un cambiamento nel metodo di governo, promettendo un maggiore coinvolgimento dei cittadini nelle decisioni e un ruolo più importante della comunicazione digitale. Sul piano parlamentare dovrà però confrontarsi con un Congresso a forte presenza conservatrice, nel quale siedono numerosi esponenti vicini al suo avversario.

“Questo Paese ha una Costituzione. Nessuno è obbligato ad apprezzare il presidente”, ha sottolineato Lula, ribadendo la volontà di governare nel rispetto delle istituzioni e del risultato elettorale.

Bolsonaro non riconosce la sconfitta: “Chiederò l’annullamento delle elezioni”

Di segno opposto le dichiarazioni di Flávio Bolsonaro, intervenuto a Brasilia dopo il discorso del presidente rieletto. Il candidato sconfitto ha contestato la regolarità del voto, concentrando le accuse sulla decisione del giudice della Corte Suprema Cristiano Zanin di prorogare l’apertura dei seggi fino alle 19, due ore oltre l’orario ordinario.

“Quello che è successo è impossibile, inaccettabile e inspiegabile”, ha dichiarato Bolsonaro, accusando la magistratura di aver modificato le condizioni della competizione elettorale. “Le regole del gioco sono state cambiate mentre la partita era ancora in corso”, ha aggiunto, criticando quelli che ha definito “gli amici di Lula che siedono alla Corte Suprema”.

Il senatore ha quindi annunciato l’intenzione di rivolgersi alla giustizia: “È impossibile riconoscere il risultato. Chiederò l’annullamento di queste elezioni”.

La proroga contestata era stata decisa dopo le segnalazioni di difficoltà negli spostamenti degli elettori verso i seggi, anche a causa di problemi ai trasporti e del maltempo. La richiesta di estendere l’orario era arrivata da entrambe le campagne elettorali, sebbene con motivazioni e ambiti territoriali differenti. La giustizia elettorale brasiliana ha confermato la validità della consultazione, mentre Bolsonaro sostiene che la decisione abbia compromesso la parità di condizioni tra gli elettori.

Nel suo breve intervento, durato circa cinque minuti e senza domande da parte dei giornalisti, Bolsonaro ha respinto anche le ipotesi di un suo allontanamento dal Paese. “Io non abbandonerò il Brasile e spero non lo facciate nemmeno voi”, ha detto rivolgendosi ai sostenitori.