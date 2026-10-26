Civitavecchia, controlli antidroga a Campo dell’Oro: 25 persone segnalate alla Prefettura

Civitavecchia, 26 ottobre 2026 – Venticinque persone segnalate alla Prefettura di Roma e oltre 31 grammi di sostanze stupefacenti sequestrati . È il bilancio di un servizio straordinario di controllo del territorio condotto dai Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia nel quartiere di Campo dell’Oro , con particolare attenzione a via Guastatori del Genio .

L’operazione, svolta dai militari della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile, rientra nelle attività di contrasto allo spaccio e al consumo di droga. Durante i pattugliamenti, i Carabinieri hanno fermato e controllato diverse persone che si trovavano in transito o in sosta nella zona.