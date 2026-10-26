L'INTERVENTO
Civitavecchia, controlli antidroga a Campo dell’Oro: 25 persone segnalate alla Prefettura
Operazione dei militari lungo via Guastatori del Genio. Sequestrati oltre 31 grammi di sostanze stupefacenti durante le verifiche su persone in transito e in sosta
Civitavecchia, 26 ottobre 2026 – Venticinque persone segnalate alla Prefettura di Roma e oltre 31 grammi di sostanze stupefacenti sequestrati. È il bilancio di un servizio straordinario di controllo del territorio condotto dai Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia nel quartiere di Campo dell’Oro, con particolare attenzione a via Guastatori del Genio.
L’operazione, svolta dai militari della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile, rientra nelle attività di contrasto allo spaccio e al consumo di droga. Durante i pattugliamenti, i Carabinieri hanno fermato e controllato diverse persone che si trovavano in transito o in sosta nella zona.
Le verifiche hanno portato al sequestro complessivo di 16 grammi di cocaina, 14 grammi di hashish e 1,47 grammi di marijuana.
Al termine degli accertamenti, 25 persone trovate in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale sono state segnalate alla Prefettura di Roma per la violazione amministrativa prevista dall’articolo 75 del D.P.R. 309/1990, il Testo unico sugli stupefacenti.
Le segnalazioni saranno ora esaminate dall’Ufficio territoriale del Governo, competente per gli eventuali provvedimenti amministrativi previsti dalla normativa.