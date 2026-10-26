Da Latina a Fondi, blitz antimafia nel Pontino: sequestrati oltre 5 chili di droga e 7.200 euro

Operazione coordinata dalla Dda di Roma tra Latina, Fondi, Sabaudia, Pontinia e San Felice Circeo. Le indagini hanno ricostruito l’attività di due presunte associazioni dedite al traffico di stupefacenti

Latina, 26 ottobre 2026 – Sette persone destinatarie di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere e due presunte organizzazioni dedite al traffico di droga individuate tra la provincia di Latina e Roma. È il bilancio dell’operazione condotta dalle prime ore di questa mattina dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando provinciale di Latina, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma. Le misure cautelari sono state eseguite tra Latina, San Felice Circeo, Sabaudia, Fondi, Pontinia e Torino, nei confronti di sette persone gravemente indiziate di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e di numerosi episodi di detenzione di droga ai fini di spaccio.

Il provvedimento è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, su richiesta della Procura distrettuale antimafia capitolina. All’operazione hanno partecipato anche i reparti territoriali dell’Arma, il Nucleo Elicotteri di Roma-Urbe e un’unità cinofila dei Carabinieri di Roma Santa Maria di Galeria.

L’inchiesta, sviluppata tra febbraio 2020 e settembre 2021, ha preso avvio dagli accertamenti successivi alle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia. Gli investigatori hanno così ricostruito, secondo l’ipotesi accusatoria, l’attività di due distinti gruppi criminali, autonomi tra loro ma entrambi operativi nel territorio pontino e nella Capitale.

Due presunte organizzazioni e l’utilizzo di telefoni criptati

Secondo quanto emerso dalle indagini, il primo gruppo sarebbe stato promosso, finanziato e diretto da un uomo originario di Fondi, che si sarebbe occupato dell’acquisto degli stupefacenti e dell’organizzazione della successiva distribuzione. Agli appartenenti all’associazione sarebbero state assegnate quote mensili fisse in cambio delle attività svolte nella commercializzazione della droga.

Uno degli indagati avrebbe inoltre messo a disposizione un proprio immobile, utilizzato come base logistica per custodire le sostanze stupefacenti, occupandosi anche della loro sorveglianza.

Particolarmente complesse le attività investigative, anche per il ricorso a telefoni criptati, linguaggio in codice e applicazioni di messaggistica istantanea che, secondo gli inquirenti, venivano utilizzati per rendere più difficili le intercettazioni e i controlli.

Parallelamente, i Carabinieri avrebbero documentato l’attività di una seconda organizzazione, alla cui guida si sarebbero trovati due fratelli originari dell’Agro pontino. I due, secondo la ricostruzione investigativa, avrebbero gestito l’acquisto delle sostanze destinate allo spaccio, avvalendosi degli altri componenti del gruppo e di due ulteriori indagati collegati all’associazione, impegnati nella vendita al dettaglio.

I proventi delle attività illecite sarebbero stati in parte reinvestiti per sostenere l’organizzazione. Gli accertamenti avrebbero inoltre evidenziato un’ampia disponibilità di mezzi e risorse economiche riconducibili ai due fratelli.

Sequestrati oltre cinque chili di droga e 7.200 euro

Nel corso delle indagini, i militari avevano già proceduto all’arresto in flagranza di sette persone e alla denuncia di altre cinque, per ipotesi di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Erano stati inoltre sequestrati oltre due chilogrammi di cocaina, tre chilogrammi di marijuana e 70 grammi di hashish, insieme a 7.200 euro in contanti, ritenuti dagli investigatori possibile provento dell’attività di spaccio.

L’operazione di questa mattina rappresenta un ulteriore sviluppo dell’inchiesta. Oltre all’esecuzione delle sette misure cautelari, i Carabinieri stanno effettuando perquisizioni nei confronti dei destinatari dei provvedimenti e di altri quattro indagati, alla ricerca di ulteriori elementi utili alle investigazioni.