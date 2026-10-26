È morto Eric Bauza, voce di Bugs Bunny e Daffy Duck: aveva 46 anni

È morto a Los Angeles a 46 anni Eric Bauza, attore e doppiatore canadese, voce di Bugs Bunny e Daffy Duck e vincitore di un Emmy.

Eric Bauza, attore e doppiatore canadese vincitore di un Emmy e voce di Bugs Bunny e Daffy Duck, è morto a 46 anni a Los Angeles. Il decesso è stato attribuito alle complicazioni di una patologia cardiovascolare ipertensiva.

L’annuncio della famiglia

La famiglia ha comunicato la morte attraverso un messaggio pubblicato sul profilo Instagram dell’artista. Nel testo, Bauza viene ricordato per il lavoro sui personaggi dei Looney Tunes e su numerosi altri protagonisti dei cartoni animati.

«Eric Bauza, attore e doppiatore vincitore di un Emmy, voce moderna degli iconici personaggi dei Looney Tunes Bugs Bunny e Daffy Duck, oltre che di decine di altri amati personaggi dei cartoni animati, è scomparso improvvisamente. Seguiranno ulteriori dettagli».

Bauza era atteso nel pomeriggio di domenica 25 ottobre alla première di The Cat in the Hat, produzione di Warner Bros. Pictures Animation. Prima del film sarebbe stato proiettato Daffy Season, il cortometraggio dedicato al personaggio.

La carriera nell’animazione

Nel lavoro sui Looney Tunes, Bauza aveva raccolto il testimone di Mel Blanc, storica voce originale di diversi personaggi della serie. Aveva collaborato per circa 15 anni con Warner Bros. Animation, dando voce anche a Marvin il Marziano, Foghorn Leghorn e Titti.

Tra le altre produzioni a cui aveva partecipato figurano Muppet Babies e Teenage Mutant Ninja Turtles. La sua attività comprendeva inoltre film e serie d’animazione come Coyote vs. Acme e Forgotten Island.

Il ricordo di Channing Dungey

Channing Dungey, presidente di Warner Bros. Television Group e delle reti statunitensi, ha ricordato il talento di Bauza e il suo contributo all’animazione.

«Eric Bauza era un talento vocale unico, capace di portare gioia e risate a milioni di persone in tutto il mondo», ha dichiarato Dungey, esprimendo vicinanza alla famiglia e alle persone a lui care. La dirigente ha inoltre parlato del ruolo dell’artista nel mantenere viva l’eredità dei Looney Tunes, considerata da Bauza uno dei più grandi onori della sua vita.

Recentemente, Bauza era stato inserito nella prima edizione della lista Animation Power di The Hollywood Reporter, dedicata alle personalità più influenti del settore. Il giornalista Scott Roxborough lo aveva descritto come una voce capace di rappresentare un intero universo di personaggi animati.