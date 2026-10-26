Elezioni in Israele, 7,3 milioni alle urne: Netanyahu rischia di perdere la maggioranza

Tel Aviv, 26 ottobre 2026 – Oltre 7,3 milioni di cittadini israeliani sono chiamati alle urne martedì 27 ottobre per eleggere i 120 membri della Knesset, il Parlamento nazionale, in un appuntamento decisivo per il futuro politico del Paese. Al centro della sfida ci sono il primo ministro uscente Benjamin Netanyahu, leader del Likud, e Gadi Eisenkot, ex capo di Stato maggiore dell’esercito israeliano e fondatore del partito Yashar. I sondaggi della vigilia indicano quest’ultima formazione come possibile prima forza parlamentare, ma nessuno dei due schieramenti appare in grado di conquistare autonomamente i 61 seggi della maggioranza assoluta. Il risultato potrebbe quindi aprire una complessa trattativa per la formazione del prossimo governo.

Elezioni in Israele, quando si vota e come funziona la Knesset

I seggi saranno aperti dalle 7 alle 22, ora israeliana, corrispondenti alle 6-21 in Italia. Sono previste alcune eccezioni per piccoli centri, ospedali e strutture particolari, dove le operazioni di voto si svolgeranno dalle 8 alle 20 locali.

Gli aventi diritto sono 7.331.981, pari a circa il 71,15% della popolazione israeliana, stimata in poco più di 10,3 milioni di abitanti. Un aumento rispetto alle elezioni del 2022, quando gli elettori erano circa 6,8 milioni e l’affluenza aveva raggiunto il 70,63%.

Il sistema elettorale israeliano è proporzionale: i cittadini votano un partito, non direttamente il primo ministro. L’intero territorio nazionale costituisce un’unica circoscrizione e i seggi vengono distribuiti tra le liste in base ai voti ricevuti.

Per entrare alla Knesset occorre superare la soglia di sbarramento del 3,25%, che corrisponde indicativamente a quattro deputati. Sono 38 le liste registrate per la consultazione, ma secondo i sondaggi soltanto una parte riuscirà a ottenere una rappresentanza parlamentare.

Il partito più votato non ottiene automaticamente la guida dell’esecutivo. A decidere chi governerà sarà soprattutto la capacità dei leader di costruire alleanze parlamentari.

Netanyahu contro Eisenkot, la sfida per il governo

La competizione elettorale ruota attorno alla possibilità che Netanyahu riesca a conservare la guida del governo oppure che emerga una nuova maggioranza sostenuta dalle forze di opposizione.

Le rilevazioni della vigilia collocano generalmente Yashar, guidato da Eisenkot, davanti al Likud in termini di seggi, ma il risultato delle singole liste non sarà sufficiente a determinare il futuro primo ministro.

La formazione dell’esecutivo dipenderà infatti dagli equilibri tra partiti di destra, centro, sinistra, formazioni religiose e rappresentanze arabe. Anche pochi seggi potrebbero rivelarsi determinanti per consentire a uno schieramento di ottenere il sostegno necessario.

I sondaggi descrivono un Parlamento potenzialmente frammentato, nel quale nessun blocco dispone di una maggioranza sicura. La possibilità di accordi tra forze politiche differenti, insieme alle incompatibilità tra alcuni partiti, sarà uno degli elementi decisivi dopo lo scrutinio.

Chi sceglie il nuovo primo ministro e quanto tempo servirà

Una volta pubblicati i risultati ufficiali, attesi entro il 4 novembre, si aprirà la procedura per la formazione del governo. Il presidente israeliano Isaac Herzog avrà sette giorni per affidare l’incarico a un membro della Knesset, dopo aver consultato i rappresentanti delle forze parlamentari.

La scelta non dovrà necessariamente ricadere sul leader del partito più votato, ma sulla figura ritenuta maggiormente in grado di formare una coalizione.

Il primo incaricato avrà 28 giorni per trovare un accordo, con la possibilità di ottenere una proroga complessiva di 14 giorni. Una volta raggiunta l’intesa, il nuovo governo dovrà ottenere la fiducia della Knesset.

Se il tentativo dovesse fallire, il presidente potrà affidare l’incarico a un secondo deputato, che avrà a disposizione altri 28 giorni, senza proroghe. In caso di ulteriore insuccesso, si aprirà una fase di 21 giorni durante la quale almeno 61 parlamentari potranno indicare un candidato alternativo, al quale saranno concessi 14 giorni per formare l’esecutivo.

Se anche quest’ultima possibilità non porterà alla nascita di un governo, il Parlamento sarà sciolto e si tornerà alle urne entro 90 giorni.