Elon Musk prevede il consolidamento dei neocloud mentre il credito per l’AI si restringe

Elon Musk prevede un processo di consolidamento tra i nuovi operatori del cloud dedicato all’intelligenza artificiale. Secondo la sua stima, gli oltre 200 neoclouds presenti sul mercato potrebbero ridursi a pochi soggetti, sotto la pressione combinata della concorrenza e delle difficoltà finanziarie.

Negli ultimi giorni, i mercati del debito hanno quasi chiuso l’accesso al capitale alle società i cui ricavi dipendono esclusivamente dall’infrastruttura per l’AI. La stretta riguarda in particolare le imprese che offrono potenza computazionale a noleggio e hanno bisogno di ingenti risorse per sviluppare nuovi impianti.

Chamath Palihapitiya ha dichiarato che il credito sarebbe diventato quasi inaccessibile per le aziende prive di ricavi indipendenti dai data center per l’AI. In un’altra valutazione, ha definito molti neoclouds “mal finanziati e mal gestiti”.

Costi dei data center e selettività del credito

La costruzione di grandi cluster di chip specializzati può richiedere investimenti nell’ordine delle decine di miliardi di dollari. Per questo, la domanda di finanziamenti a lungo termine resta elevata, mentre i prestatori mostrano maggiore prudenza.

Continuano a ottenere prestiti soprattutto le società con ricavi diversificati e un rating creditizio solido. Le imprese concentrate sull’infrastruttura AI, invece, incontrano condizioni di accesso al credito più restrittive. Secondo Palihapitiya, Amazon, Microsoft e Google procederebbero con cautela nelle collaborazioni e conserverebbero capacità di calcolo per uso interno.

I ritardi nella costruzione dei data center potrebbero lasciare inattivi chip e progetti incompleti. La fonte ipotizza che nel 2027 molti impianti possano non generare flussi di cassa sufficienti a coprire i costi finanziari sostenuti per il loro sviluppo.

L’incertezza sui ritorni degli investimenti ha inoltre pesato sui mercati finanziari. I futures sul Nasdaq hanno mostrato una correzione rispetto ai livelli di inizio mese, segnalando una maggiore avversione al rischio verso le iniziative ad alta intensità di capitale.

Possibili conseguenze per operatori e investitori

Per gli operatori europei e italiani, la stretta può rendere più importanti contratti di lungo termine, partnership industriali e modelli ibridi capaci di combinare servizi proprietari e offerta a terzi.

La fonte indica anche possibili interventi pubblici, come crediti agevolati o incentivi fiscali per infrastrutture digitali strategiche. Per gli investitori, l’indicazione è valutare con attenzione l’esposizione a società con elevate spese in conto capitale, privilegiando aziende con bilanci solidi e flussi di cassa stabili.

Articolo generato o rielaborato con l’aiuto dell’intelligenza artificiale.