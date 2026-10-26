Fiumicino e Ciampino, turni e riposi nel mirino del sindacato: possibili nuovi scioperi

Fiumicino, 26 ottobre 2026 – La vertenza tra FAST Confsal e ADR Security, la società che gestisce i controlli ai varchi degli aeroporti di Fiumicino e Ciampino, resta aperta. Dopo mesi di mobilitazioni, tre scioperi e un nuovo tentativo di conciliazione in Prefettura, il sindacato denuncia la mancanza di risposte alle richieste dei lavoratori e non esclude ulteriori iniziative di protesta.

Al centro del confronto, avviato lo scorso 9 febbraio, ci sono le condizioni di lavoro del personale addetto ai controlli aeroportuali. Secondo FAST Confsal, gli operatori sarebbero sottoposti a turnazioni sempre più gravose, riposi e ferie compressi e carichi di lavoro elevati, in un settore nel quale è richiesta un’attenzione costante. Condizioni che, secondo l’organizzazione sindacale, sollevano interrogativi non soltanto sulla tutela dei dipendenti, ma anche sulla sicurezza dei passeggeri.

I primi tentativi di risolvere la controversia attraverso le procedure di raffreddamento non hanno prodotto risultati. Il sindacato ha quindi proclamato tre scioperi, nelle giornate dell’11 maggio, del 5 luglio e del 13 settembre. Alla mobilitazione di luglio, secondo i dati comunicati dall’organizzazione, avrebbe aderito circa il 75% del personale. L’ultima astensione dal lavoro ha interessato l’intera giornata.

Alla questione delle condizioni lavorative si aggiunge quella della rappresentanza sindacale. FAST Confsal sostiene che ADR Security continui a escluderla dal confronto, nonostante l’organizzazione si ritenga la più rappresentativa tra gli addetti. Su questo aspetto, riferisce il sindacato, è aperto anche un procedimento davanti al giudice del lavoro.

Alla fine di settembre la vertenza è ripartita dalla prima fase delle procedure di conciliazione. Il 14 ottobre si è tenuto in Prefettura il secondo tentativo di trovare un’intesa, ma, stando a quanto riferito da FAST Confsal, non sarebbero arrivate aperture concrete da parte dell’azienda.

A ribadire la posizione dell’organizzazione è Pietro Serbassi, segretario generale di FAST Confsal, che avverte della possibilità di nuove mobilitazioni qualora il confronto con ADR Security dovesse rimanere senza risultati.