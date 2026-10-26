FAST CONFSAL|
Fiumicino e Ciampino, turni e riposi nel mirino del sindacato: possibili nuovi scioperi
Resta aperta la vertenza con AdR Security
Fiumicino, 26 ottobre 2026 – La vertenza tra FAST Confsal e ADR Security, la società che gestisce i controlli ai varchi degli aeroporti di Fiumicino e Ciampino, resta aperta. Dopo mesi di mobilitazioni, tre scioperi e un nuovo tentativo di conciliazione in Prefettura, il sindacato denuncia la mancanza di risposte alle richieste dei lavoratori e non esclude ulteriori iniziative di protesta.
Al centro del confronto, avviato lo scorso 9 febbraio, ci sono le condizioni di lavoro del personale addetto ai controlli aeroportuali. Secondo FAST Confsal, gli operatori sarebbero sottoposti a turnazioni sempre più gravose, riposi e ferie compressi e carichi di lavoro elevati, in un settore nel quale è richiesta un’attenzione costante. Condizioni che, secondo l’organizzazione sindacale, sollevano interrogativi non soltanto sulla tutela dei dipendenti, ma anche sulla sicurezza dei passeggeri.
I primi tentativi di risolvere la controversia attraverso le procedure di raffreddamento non hanno prodotto risultati. Il sindacato ha quindi proclamato tre scioperi, nelle giornate dell’11 maggio, del 5 luglio e del 13 settembre. Alla mobilitazione di luglio, secondo i dati comunicati dall’organizzazione, avrebbe aderito circa il 75% del personale. L’ultima astensione dal lavoro ha interessato l’intera giornata.
Alla questione delle condizioni lavorative si aggiunge quella della rappresentanza sindacale. FAST Confsal sostiene che ADR Security continui a escluderla dal confronto, nonostante l’organizzazione si ritenga la più rappresentativa tra gli addetti. Su questo aspetto, riferisce il sindacato, è aperto anche un procedimento davanti al giudice del lavoro.
Alla fine di settembre la vertenza è ripartita dalla prima fase delle procedure di conciliazione. Il 14 ottobre si è tenuto in Prefettura il secondo tentativo di trovare un’intesa, ma, stando a quanto riferito da FAST Confsal, non sarebbero arrivate aperture concrete da parte dell’azienda.
A ribadire la posizione dell’organizzazione è Pietro Serbassi, segretario generale di FAST Confsal, che avverte della possibilità di nuove mobilitazioni qualora il confronto con ADR Security dovesse rimanere senza risultati.
La vertenza resta dunque aperta su due fronti: da un lato l’organizzazione dei turni e le condizioni di lavoro del personale, dall’altro il riconoscimento della rappresentanza sindacale. Sullo sfondo, la richiesta di garantire condizioni operative adeguate agli addetti che ogni giorno svolgono i controlli di sicurezza nei due scali romani.