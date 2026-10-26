Fiumicino, quasi 20 milioni di euro per potenziare il trasporto pubblico: il piano del Comune

Fiumicino, 26 ottobre 2026 – Oltre 2,1 milioni di euro all’anno per potenziare il trasporto pubblico locale, con un impegno finanziario previsto per nove anni. È il piano che l’amministrazione comunale di Fiumicino intende sottoporre al Consiglio comunale per garantire servizi di autobus aggiuntivi rispetto a quelli finanziati dalla Regione Lazio. La proposta è contenuta nella deliberazione di Giunta numero 236 del 23 ottobre 2026, approvata all’unanimità, e prevede una spesa annua stimata di 2.116.775 euro, Iva inclusa. Se l’importo restasse invariato per l’intera durata, l’investimento comunale ammonterebbe complessivamente a oltre 19 milioni di euro.

Il provvedimento si inserisce nella riorganizzazione del trasporto pubblico regionale, che prevede la suddivisione del Lazio in undici Unità di rete. Fiumicino rientra nell’Unità di rete 1, denominata “Tirreno Nord”, per la quale Astral ha già aggiudicato il servizio e sottoscritto un contratto di durata novennale. Secondo l’amministrazione guidata dal sindaco Mario Baccini, tuttavia, i collegamenti garantiti attraverso le sole risorse regionali non sarebbero sufficienti a rispondere alle esigenze di mobilità del territorio.

Il piano provvisorio prevede una percorrenza complessiva di 1.928.816 chilometri all’anno, suddivisi tra 953.046 chilometri a carico di Astral e 975.770 chilometri aggiuntivi finanziati dal Comune di Fiumicino. In sostanza, l’amministrazione intende sostenere direttamente il costo di una parte del servizio superiore, in termini di percorrenza, a quella coperta dal finanziamento regionale.

L’operazione nasce da un confronto avviato nei mesi scorsi con la Regione Lazio e Astral. L’11 giugno il sindaco aveva comunicato la disponibilità del Comune a contribuire economicamente al mantenimento di un livello adeguato del trasporto pubblico. Il giorno successivo era stata trasmessa una proposta di piano di esercizio, con l’indicazione dei percorsi delle linee e delle frequenze orarie. Astral ha confermato tale proposta il 1° ottobre, introducendo alcune modifiche concordate con gli uffici comunali.

Nella delibera vengono richiamate le caratteristiche del territorio di Fiumicino, dove la domanda di trasporto è influenzata dalla crescita della popolazione residente, dagli spostamenti degli studenti, dai flussi turistici stagionali e dalla presenza di infrastrutture strategiche. L’obiettivo dichiarato è garantire collegamenti adeguati alle esigenze quotidiane dei cittadini e contribuire alla riduzione del traffico privato.

L’investimento, però, non è ancora definitivo. La Giunta ha approvato una proposta che dovrà ora essere esaminata dal Consiglio comunale, chiamato ad assumere formalmente l’impegno finanziario per tutti i nove anni, a partire dall’effettivo avvio del servizio nell’Unità di rete 1. Il passaggio è necessario affinché la Regione Lazio possa autorizzare il Comune e Astral a sottoscrivere la convenzione per l’attivazione dei collegamenti integrativi.