Gravi carenze igieniche, sequestrato locale kebab nel centro storico di Roma

Un laboratorio artigianale nel quartiere di Largo Arenula è stato posto sotto sequestro preventivo dalla Polizia di Stato a seguito di un’ispezione che ha evidenziato condizioni igienico-sanitarie e impiantistiche gravemente carenti.

Roma, 26ottobre 2026 – La Polizia di Stato ha sequestrato un locale adibito alla vendita di kebab nel centro storico di Roma, in Largo Arenula, a causa di gravi carenze igieniche, impiantistiche e antincendio. L’attività ispettiva, condotta dalla Divisione Amministrativa della Questura, ha rivelato una serie di irregolarità che hanno reso l’ambiente non conforme alle normative in materia di sicurezza, salubrità e igiene.

Condizioni igieniche e impiantistiche gravemente carenti

Durante i controlli, gli agenti hanno riscontrato rifiuti speciali non adeguatamente smaltiti, prodotti chimici vicino ad alimenti e ambienti di lavoro non conformi ai requisiti minimi di sicurezza. In particolare, è stata rilevata una scheda delle pulizie ferma all’anno precedente, a testimonianza della mancata manutenzione dei locali.

Le condizioni igienico-sanitarie sono risultate precarie, con una promiscuità tra prodotti alimentari, materiali e attrezzature nei locali adibiti alla preparazione e conservazione degli alimenti. La cucina, poi, presentava soluzioni non conformi agli standard di igiene: un ventilatore posizionato sopra un contenitore per i rifiuti e operazioni di taglio effettuate all’interno del lavandino tramite un utensile elettrico collegato a una presa danneggiata.

Anomalie nell’impiantistica e nella prevenzione incendi

Oltre alle carenze igieniche, sono state riscontrate gravi irregolarità nell’impiantistica elettrica, con prese danneggiate e cavi scoperti, utilizzate per alimentare utenze professionali. Per quanto riguarda la prevenzione incendi, è stato accertato che almeno un estintore risultava privo di segnalazione e in condizioni di sicurezza inadeguate, mentre l’unica uscita di emergenza non era correttamente segnalata.

Durante l’ispezione, è stata inoltre rilevata la presenza di un sistema di videosorveglianza per il quale, al momento del controllo, non è stata esibita la documentazione autorizzativa.

Sequestro preventivo e convalida giudiziaria

Le condizioni di pericolo riscontrate, che mettevano a rischio sia gli operatori che i clienti, hanno portato la Polizia di Stato a porre il locale sotto sequestro preventivo. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha condiviso le valutazioni degli agenti, ottenendo dal Giudice per le indagini preliminari la convalida del provvedimento.