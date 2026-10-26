Halloween al Museo del Saxofono: a Maccarese rivivono le colonne sonore dei film horror

Fiumicino, 26 ottobre 2026 – Sarà una notte di Halloween decisamente fuori dal comune quella che sabato 31 ottobre, alle ore 21.00, segnerà l’inaugurazione della nuova stagione de “I Concerti al Museo”, la rassegna musicale del Museo del Saxofono di Maccarese, luogo unico al mondo dedicato alla storia e alla cultura di uno degli strumenti più affascinanti della musica moderna.

Per l’occasione, il Museo apre le porte al lato oscuro della settima arte con “A Nightmare al Museo – Horror, thriller e suspense: il cinema suona al Museo del Saxofono”, un concerto-spettacolo che promette di trasformare le atmosfere più inquietanti del grande schermo in un’avventura musicale sorprendente, tra jazz, improvvisazione ed elettronica.

A guidare il pubblico in questo insolito viaggio sarà il THE CINEMA SHOW Quartet & Guest, protagonista del progetto Jazz from the Dark Side, che rileggerà in chiave jazzistica alcune delle colonne sonore più iconiche della storia del cinema del brivido. Da Profondo Rosso a Suspiria, da Phenomena a Halloween, fino alle suggestioni sonore de L’Esorcista e The Ring: un repertorio capace di evocare, fin dalle prime note, immagini, tensioni e ricordi impressi nell’immaginario collettivo.

La musica, del resto, è da sempre una delle grandi protagoniste del cinema horror. Prima ancora che un’immagine compaia sullo schermo, spesso è una melodia a suggerire il pericolo, un suono a insinuare il dubbio, un silenzio a rendere insopportabile l’attesa. Basti pensare alle partiture dei Goblin, indissolubilmente legate al cinema di Dario Argento, alle invenzioni musicali di Ennio Morricone o alle sonorità elettroniche e ipnotiche di John Carpenter, che hanno contribuito a definire l’identità di interi universi cinematografici.

Ma cosa accade quando queste musiche incontrano la libertà espressiva del jazz? È proprio da questa contaminazione che nasce Jazz from the Dark Side: un progetto che non si limita a riproporre temi celebri, ma li reinventa attraverso arrangiamenti originali, dialoghi strumentali, cambi di ritmo e improvvisazioni capaci di svelarne prospettive inattese. Le melodie si trasformano, le atmosfere si dilatano, la suspense lascia spazio all’energia dello swing o alle tensioni del jazz contemporaneo, mentre le sonorità elettroniche amplificano il carattere visionario dell’esecuzione.

Sul palco cinque musicisti: Luca Rizzo ai saxofoni, Paolo Bernardi al pianoforte e agli arrangiamenti, Flavia Ostini al contrabbasso e Riccardo Colasante alla batteria, con la partecipazione speciale di Fabio Bernardi ai synth e alle tastiere. Una formazione che riunisce sensibilità ed esperienze differenti per dare vita a uno spettacolo nel quale l’immaginazione cinematografica si intreccia con il linguaggio del jazz, tra virtuosismo, ironia, mistero e improvvise esplosioni sonore.

Il risultato sarà un Halloween da ascoltare più che da guardare, in cui non serviranno schermi né proiezioni per lasciarsi conquistare dalla paura: saranno gli strumenti stessi a evocare immagini e suggestioni, trasformando ogni brano in una piccola storia di suspense.

Il Museo del Saxofono rinnova così la sua vocazione a essere non soltanto uno straordinario luogo di conservazione e valorizzazione del patrimonio musicale, ma anche un centro culturale vivo, aperto alla sperimentazione, all’incontro tra generi e al dialogo con il pubblico.

Fondato e diretto dal musicista, ricercatore e collezionista Attilio Berni, il Museo costituisce una realtà di assoluta eccellenza internazionale: unico museo al mondo interamente dedicato al saxofono, custodisce una collezione di circa 600 strumenti, tra esemplari storici, modelli rarissimi e autentiche curiosità che raccontano l’evoluzione tecnica, artistica e culturale dello strumento inventato da Adolphe Sax. Riconosciuto e accreditato nell’Organizzazione Museale Regionale del Lazio e recentemente valorizzato anche attraverso una convenzione con il Comune di Fiumicino, il Museo rappresenta oggi un importante punto di riferimento per musicisti, studiosi, appassionati e visitatori, oltre che un significativo presidio culturale per il territorio.

In questo contesto, la rassegna “I Concerti al Museo” costituisce uno degli strumenti privilegiati per rendere il patrimonio museale un’esperienza dinamica e condivisa: un calendario di appuntamenti che, stagione dopo stagione, porta a Maccarese interpreti e progetti musicali differenti, coniugando la qualità artistica con il piacere della scoperta e dell’ascolto dal vivo.

La serata del 31 ottobre prenderà il via alle ore 20.00 con un’apericena, un momento conviviale che precederà il concerto delle ore 21.00. Un invito a trascorrere la notte più misteriosa dell’anno in modo originale, tra musica, cinema e atmosfere da brivido.