POLITICA|
Lega, Salvini rieletto segretario: “Basta armi all’Ucraina”. La stoccata a FdI e FI
Il leader confermato alla guida del Carroccio fino al 2030 con il 76% dei voti validi. Apertura a Zaia, confronto ancora aperto con Romeo e richiesta di maggiore peso nella maggioranza
Milano, 26 ottobre 2026 – Matteo Salvini resta alla guida della Lega per altri quattro anni, ma la riconferma apre una nuova fase nei rapporti interni al partito e con gli alleati di governo. Il congresso straordinario di Milano si è concluso domenica 25 ottobre con 465 voti per Salvini contro i 146 ottenuti da Massimo Garavaglia. Un risultato che assegna al vicepremier il 76% dei voti validi e un quarto mandato da segretario, fino al 2030. Archiviata la sfida congressuale, il leader leghista ha indicato due priorità: ricomporre le divisioni interne e rafforzare il peso politico della Lega nel centrodestra. Ma soprattutto ha annunciato l’intenzione di portare in Consiglio dei ministri la richiesta di interrompere l’invio di nuove armi e finanziamenti all’Ucraina.
Salvini rieletto, ma resta il confronto interno alla Lega
Il voto dei delegati conferma la leadership di Salvini, senza cancellare le tensioni emerse nei mesi precedenti. Garavaglia ha raccolto quasi un quarto delle preferenze, dando rappresentanza a un’area del partito che chiede maggiore attenzione ai territori settentrionali e all’identità federalista del movimento.
Sul palco, dopo la proclamazione, i due si sono abbracciati. Salvini ha però accompagnato l’appello all’unità con un richiamo esplicito ai dirigenti che hanno contestato la sua linea.
“Da oggi basta a chi ha trattato fratelli militanti come nemici, bisogna ripartire con responsabilità”, ha dichiarato il segretario, chiedendo di superare le contrapposizioni interne.
Il nuovo mandato coincide anche con il rilancio del simbolo “Lega Italia federale”, attraverso il quale il partito punta a recuperare il riferimento al federalismo mantenendo la propria dimensione nazionale.
Resta aperto il confronto con Massimiliano Romeo, capogruppo al Senato, tra gli esponenti più critici nei confronti della gestione salviniana. Romeo ha sostenuto la candidatura di Garavaglia e ha rivendicato il risultato ottenuto come dimostrazione dell’esistenza di un disagio reale all’interno del movimento.
Diversa la posizione di Luca Zaia, al quale Salvini ha rivolto un’apertura in vista della composizione della nuova squadra dirigente. “Ci darà sicuramente una mano nei prossimi mesi”, ha assicurato il segretario. La nuova segreteria politica dovrebbe essere definita nell’arco di una o due settimane.
Ucraina, Salvini chiede lo stop agli aiuti militari
Il passaggio politicamente più rilevante del congresso riguarda però la guerra in Ucraina. Salvini ha annunciato che porterà al governo la posizione della Lega contraria alla prosecuzione degli invii di armi e finanziamenti a Kiev.
“Non possiamo continuare a mandare soldi e armi all’Ucraina”, ha dichiarato, sostenendo la necessità di concentrare gli sforzi su una soluzione negoziale.
“Questa maledetta guerra finirà al tavolo diplomatico”, ha aggiunto, chiedendo maggiori investimenti nella diplomazia.
Una posizione condivisa anche da Zaia, che ha evocato il rischio che il conflitto si trasformi nel “nostro Afghanistan”, richiamando la necessità di un armistizio e di un successivo percorso di pace.
Le dichiarazioni di Salvini introducono un nuovo tema di confronto nella maggioranza, chiamata a misurarsi con una richiesta politica che riguarda direttamente il sostegno italiano all’Ucraina. Il segretario ha comunque ribadito la volontà di mantenere la Lega all’interno della coalizione, rivendicando un ruolo più incisivo nelle decisioni dell’esecutivo.
“Vogliamo rispetto per le posizioni della Lega, noi non siamo alleati di serie B”, ha affermato.
Guardando alle prossime elezioni politiche, Salvini ha inoltre indicato l’obiettivo di fare della Lega almeno la seconda forza della coalizione di centrodestra. Un traguardo dichiarato che si accompagna alla necessità di recuperare consensi e ricostruire l’unità del partito.
La vittoria congressuale consegna dunque a Salvini una leadership confermata, ma anche un confronto ancora da risolvere con le diverse componenti del Carroccio. Il primo banco di prova sarà la formazione della nuova segreteria; il secondo, più delicato, il rapporto con gli alleati sulle scelte di politica estera.