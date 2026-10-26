Lega, Salvini rieletto segretario: “Basta armi all’Ucraina”. La stoccata a FdI e FI

Milano, 26 ottobre 2026 – Matteo Salvini resta alla guida della Lega per altri quattro anni, ma la riconferma apre una nuova fase nei rapporti interni al partito e con gli alleati di governo. Il congresso straordinario di Milano si è concluso domenica 25 ottobre con 465 voti per Salvini contro i 146 ottenuti da Massimo Garavaglia. Un risultato che assegna al vicepremier il 76% dei voti validi e un quarto mandato da segretario, fino al 2030. Archiviata la sfida congressuale, il leader leghista ha indicato due priorità: ricomporre le divisioni interne e rafforzare il peso politico della Lega nel centrodestra. Ma soprattutto ha annunciato l’intenzione di portare in Consiglio dei ministri la richiesta di interrompere l’invio di nuove armi e finanziamenti all’Ucraina.