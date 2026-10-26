Max Ionata porta il jazz italiano in cinque città della Svezia

Il sassofonista si esibirà in club e spazi storici di cinque città. La prima data è fissata per lunedì 2 novembre a Sundsvall , seguita il 3 novembre da quella di Östersund .

Secondo Francescantonio Pollice , presidente del Cidim e di Aiam Associazione Italiana Attività Musicali, Ionata presenterà un progetto costruito tra contaminazione e grande swing, insieme a musicisti della scena jazzistica scandinava.

Pollice descrive Max Ionata come un ambasciatore del jazz italiano all’estero e ricorda che il sassofonista ha all’attivo oltre 70 dischi e una rete di collaborazioni. Nella dichiarazione, il presidente del Cidim cita anche la presenza del musicista nei festival europei e nelle iniziative promosse in altri continenti.