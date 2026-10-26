musica
Max Ionata porta il jazz italiano in cinque città della Svezia
Max Ionata porta il jazz italiano in tour in Svezia: cinque date dal 2 al 7 novembre con il sostegno del Cidim.
Prende il via il tour in Svezia di Max Ionata, iniziativa dedicata alla promozione del jazz italiano nella penisola scandinava. Il calendario prevede cinque appuntamenti, organizzati con il sostegno del Cidim Comitato Italiano Nazionale Musica, tra il 2 e il 7 novembre.
Il tour in Svezia: tappe e calendario
Il sassofonista si esibirà in club e spazi storici di cinque città. La prima data è fissata per lunedì 2 novembre a Sundsvall, seguita il 3 novembre da quella di Östersund.
Il calendario proseguirà mercoledì 4 novembre a Härnösand, venerdì 6 novembre a Örnsköldsvik e si concluderà sabato 7 novembre a Uppsala.
Il progetto tra contaminazione e swing
Secondo Francescantonio Pollice, presidente del Cidim e di Aiam Associazione Italiana Attività Musicali, Ionata presenterà un progetto costruito tra contaminazione e grande swing, insieme a musicisti della scena jazzistica scandinava.
La formazione comprende Martin Sjöstedt al pianoforte, Jesper Bodilsen al contrabbasso e Martin Maretti Andersen alla batteria. Per Pollice, il gruppo unisce la matrice melodica del jazz europeo alla tradizione d’oltreoceano.
Il sostegno al progetto
Pollice descrive Max Ionata come un ambasciatore del jazz italiano all’estero e ricorda che il sassofonista ha all’attivo oltre 70 dischi e una rete di collaborazioni. Nella dichiarazione, il presidente del Cidim cita anche la presenza del musicista nei festival europei e nelle iniziative promosse in altri continenti.
Il progetto Suono Italiano – Jazz Session gode del contributo del Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo.
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