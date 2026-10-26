Negoziati Ucraina-Russia, Trump annuncia colloqui imminenti e Mosca coinvolge l’Europa

Donald Trump prevede una svolta in tempi brevi nei negoziati tra Ucraina e Russia e annuncia colloqui trilaterali tra Washington, Kiev e Mosca. Il possibile incontro, promosso dalla Casa Bianca dopo la missione dell’inviato speciale Steve Witkoff, potrebbe svolgersi ad Abu Dhabi nelle prossime settimane.

«Avremo colloqui trilaterali con l’Ucraina e la Russia molto presto. Penso che entrambi vogliano raggiungere un accordo», ha detto il presidente degli Stati Uniti. Trump ha aggiunto: «Penso che stia per succedere qualcosa», mantenendo l’attenzione anche sui rapporti economici con Vladimir Putin.

Le condizioni poste da Zelensky

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è detto pronto a colloqui trilaterali tra gruppi tecnici, ma ha chiesto che portino a un «risultato concreto». Kiev, ha scritto su X, non vuole arrivare a un incontro tra i leader dopo la revoca di tutte le sanzioni contro la Federazione Russa.

Secondo Zelensky, senza sanzioni, fondi e beni congelati l’Ucraina avrebbe «poche carte in mano». Il presidente ha inoltre sostenuto che il confronto tecnico previsto a novembre non potrà concludere da solo la guerra e ha indicato come priorità un cessate il fuoco energetico.

Mosca raffredda le aspettative e chiama l’Europa

Dal Cremlino, il consigliere Yuri Ushakov ha indicato il 4 novembre come la prossima scadenza dopo la quale Mosca sarebbe pronta a riprendere i negoziati. L’eventuale incontro tra Russia, Stati Uniti e Ucraina avrebbe però carattere «preliminare» e non dovrebbe suscitare «grandi aspettative».

Ushakov ha sostenuto che nei futuri negoziati dovrà avere un ruolo anche l’Europa: «Non basta parlare soltanto con Kiev, bisogna parlare con tutta l’Europa, che sostiene pienamente l’Ucraina». Anche il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha accolto con favore l’ipotesi di un negoziatore dell’Unione Europea, se realmente impegnato per la pace.