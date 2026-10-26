Romano Schmid, doppietta all’Atalanta e numeri da top al Fantacalcio

Romano Schmid, numero dieci e acquisto record del Frosinone, ha segnato una doppietta contro l’Atalanta: due gol e tre assist in otto partite a voto.

Romano Schmid, numero dieci e acquisto record del Frosinone, ha segnato una doppietta contro l’Atalanta. L’austriaco è arrivato a quota due gol e tre assist in otto partite a voto, con numeri da top al Fantacalcio.

Il rendimento è completato da una media voto di 6.50 e da una fantamedia di 7.50. Schmid viene indicato come il cervello offensivo della squadra allenata da Alvini e, contro l’Atalanta, ha ottenuto anche il bonus di +6.

La pagella di Schmid contro l’Atalanta