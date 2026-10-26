Romano Schmid, doppietta all’Atalanta e numeri da top al Fantacalcio
Romano Schmid, numero dieci e acquisto record del Frosinone, ha segnato una doppietta contro l’Atalanta: due gol e tre assist in otto partite a voto.
Romano Schmid, numero dieci e acquisto record del Frosinone, ha segnato una doppietta contro l’Atalanta. L’austriaco è arrivato a quota due gol e tre assist in otto partite a voto, con numeri da top al Fantacalcio.
Il rendimento è completato da una media voto di 6.50 e da una fantamedia di 7.50. Schmid viene indicato come il cervello offensivo della squadra allenata da Alvini e, contro l’Atalanta, ha ottenuto anche il bonus di +6.
La pagella di Schmid contro l’Atalanta
Secondo la pagella di Fantacalcio.it, Schmid non ha sbagliato il rigore in movimento che Ederson gli ha regalato al primo minuto, poi ha raddoppiato su assist di Ghedjemis. L’austriaco è stato descritto come l’autentico mattatore e trascinatore del primo tempo; nella ripresa si è messo al servizio della squadra. La valutazione è stata di 8, con il giudizio «incisivo». (fonte: adnkronos)