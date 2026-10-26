Santa Marinella, 700 metri cubi di rifiuti interrati: sequestrata un’area di 2.500 mq

L’operazione della Guardia di Finanza dopo una serie di appostamenti e controlli aerei. Sequestrati anche cinque fabbricati, un container e due mezzi meccanici

Santa Marinella, 26 ottobre 2026 – Circa 700 metri cubi di rifiuti speciali interrati e nascosti sotto il terreno, in un’area di 2.500 metri quadrati. È quanto hanno scoperto i militari della Guardia di Finanza di Civitavecchia durante un’operazione di contrasto agli illeciti ambientali nel territorio di Santa Marinella. Un’attività investigativa che ha portato al sequestro di beni per un valore complessivo di circa 410mila euro e alla denuncia del proprietario del terreno, accusato di presunte violazioni in materia di gestione e smaltimento dei rifiuti, edilizia e tutela paesaggistica.

Rifiuti interrati e terreno livellato: la scoperta della Guardia di Finanza

L’indagine è stata condotta dai militari della Stazione Navale della Guardia di Finanza di Civitavecchia, attraverso una serie di servizi di osservazione, appostamento e controllo del territorio, effettuati anche con il supporto della componente aerea delle Fiamme Gialle.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’area sarebbe stata utilizzata progressivamente per ripetute operazioni di sversamento di rifiuti speciali, successivamente interrati e ricoperti attraverso il livellamento del suolo mediante mezzi meccanici.

Una modalità che avrebbe consentito di nascondere i materiali sotto la superficie del terreno. Gli accertamenti, svolti anche con la collaborazione di ausiliari di polizia giudiziaria, hanno permesso di individuare l’estensione dell’area interessata e documentare le presunte irregolarità.

I controlli hanno riguardato anche un’altra porzione della proprietà, dove i finanzieri hanno rilevato opere edilizie realizzate senza i necessari titoli autorizzativi. La zona risulta inoltre sottoposta a vincoli di natura paesaggistica, storica, archeologica e idrogeologica.

Sequestrati cinque fabbricati e due mezzi meccanici

Al termine degli accertamenti, le Fiamme Gialle hanno disposto il sequestro dell’intero compendio, comprendente l’area interessata dal presunto smaltimento illecito e ulteriori strutture presenti nella proprietà.

Nel dettaglio, sono stati sottoposti a sequestro cinque fabbricati utilizzati come uffici e depositi, un container e due mezzi meccanici impiegati per la movimentazione del terreno. Il valore complessivo dei beni sequestrati è stato stimato in circa 410mila euro.

Il proprietario dell’area è stato denunciato all’autorità giudiziaria per ipotesi di reato legate alla gestione e allo smaltimento illecito di rifiuti, oltre a presunte violazioni delle norme urbanistico-edilizie e delle disposizioni a tutela dei beni culturali e del paesaggio.

L’operazione rientra nelle attività di controllo ambientale condotte dal Reparto Aeronavale Lazio della Guardia di Finanza, impegnato nella prevenzione e nel contrasto delle condotte che possono compromettere il patrimonio naturale e paesaggistico.

Determinante, secondo quanto riferito dal Corpo, è stata la collaborazione tra le componenti navale e aerea, che ha permesso di individuare e documentare attività difficilmente rilevabili attraverso i soli controlli da terra.