Scossa di terremoto magnitudo 4.7 nei Campi Flegrei: 26 feriti e 300 sfollati

Campi Flegrei: dopo la scossa di magnitudo 4.7 si registrano 26 feriti e circa 300 persone fuori casa.

Scossa di magnitudo 4.7 nei Campi Flegrei: 26 feriti e 300 sfollati

Dopo la scossa di magnitudo 4.7 registrata ieri sera nell’area dei Campi Flegrei, il bilancio aggiornato al 1° agosto alle 12.30 è di 26 feriti. Di questi, 21 sono stati assistiti a Pozzuoli e 5 a Giugliano.

Il sisma ha provocato il crollo di alcuni edifici disabitati e danni all’edificato. Al momento, circa 300 persone hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni. Il numero, precisa il Dipartimento della Protezione Civile, potrebbe aumentare con il proseguimento delle verifiche.

Verifiche nelle abitazioni

Il Dipartimento della Protezione Civile sta seguendo l’evolversi della situazione in raccordo con le istituzioni e le autorità locali. I vigili del fuoco e i tecnici sono impegnati nei controlli dell’abitato.

Ai cittadini è stato rivolto l’invito a segnalare i danni eventualmente riscontrati nelle proprie abitazioni, così da consentire la prosecuzione delle valutazioni sul territorio.

Porto di Pozzuoli e Cumana