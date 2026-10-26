Serbia, Gozi: la vittoria degli studenti è un «miracolo democratico»

Serbia, Sandro Gozi definisce un «miracolo democratico» la vittoria del movimento studentesco e parla di Vucic, riforme e adesione all’Ue.

La lista studentesca ha vinto le elezioni parlamentari in Serbia. Sandro Gozi, eurodeputato di Renew Europe e segretario generale del Partito democratico europeo, ha definito il risultato un «miracolo democratico» in una dichiarazione all’Adnkronos.

Secondo Gozi, la mobilitazione degli studenti ha riportato alle urne molti cittadini che avevano rinunciato a votare, offrendo per la prima volta da anni una reale alternativa ad Aleksandar Vucic, da lui indicato come protagonista di una «deriva autocratica». Il presidente uscente ha riconosciuto la sconfitta.

Il parallelo con Orban e il nuovo governo

Gozi collega l’esito serbo alla sconfitta di Viktor Orban in Ungheria. A suo giudizio, il confronto diretto tra il movimento studentesco e Vucic, favorito dalla scelta di diversi partiti di non presentarsi, ha contribuito al successo elettorale.

L’eurodeputato auspica ora la formazione di un governo tecnico composto da esperti, anche tra le persone presenti nella lista degli studenti. La sua proposta è concentrata su un periodo di 18-24 mesi per ricostruire i fondamentali democratici del Paese.

Riforme, Ue e rapporti con la Russia

Tra le priorità indicate da Gozi figurano Stato di diritto, trasparenza, lotta alla corruzione, libertà della stampa e della magistratura e revisione di alcune regole elettorali. A suo avviso, questi interventi sono rilevanti anche per il percorso di adesione all’Unione europea della Serbia.

Sui rapporti con la Russia, Gozi sostiene che Belgrado possa mantenere i legami storici e culturali con il mondo slavo senza «fare il doppio gioco con Putin». Ritiene inoltre necessario, per proseguire il processo di adesione, l’allineamento alla Politica estera e di sicurezza comune dell’Ue. Le sanzioni, ha aggiunto, non dovrebbero però essere il primo tema da affrontare, per evitare una divisione immediata nella nuova maggioranza.