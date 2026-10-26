Serbia, Vučić ammette la sconfitta: festa a Belgrado per l’opposizione

Vučić ha ammesso la sconfitta alle elezioni parlamentari in Serbia, mentre i sostenitori del movimento di opposizione sostenuto dagli studenti si sono riuniti a Belgrado per festeggiare. L’annuncio segna una svolta politica dopo quasi due anni di manifestazioni contro il suo governo.

Alta affluenza alle elezioni parlamentari

Lo spoglio era iniziato nei seggi della capitale subito dopo la chiusura del voto. I dati preliminari della commissione elettorale serba indicavano la più alta affluenza alle elezioni parlamentari da oltre tre decenni, in una competizione molto seguita tra il partito di governo e un ampio fronte di opposizione.

La concessione di Vučić, avvenuta domenica 25 ottobre 2026, ha chiuso in modo inatteso una sfida elettorale segnata dalla mobilitazione del movimento guidato dagli studenti. I suoi sostenitori hanno celebrato a Belgrado la sconfitta del partito che aveva dominato la politica serba per anni.

Dalle proteste di Novi Sad alla sfida elettorale

Le manifestazioni erano iniziate dopo il crollo di una pensilina in cemento nella stazione ferroviaria di Novi Sad, nel novembre 2024. La tragedia aveva causato la morte di 16 persone e alimentato l’indignazione per presunti casi di corruzione e carenze nei controlli pubblici.

Gli studenti sono emersi come forza trainante delle proteste, poi diffuse in tutta la Serbia. Il movimento ha riunito persone di orientamenti politici diversi, unite dalla richiesta di responsabilità e di cambiamento politico.