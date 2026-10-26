Stablecoin, il Canada propone regole su riserve, rimborsi e divieto di interessi

Il Canada ha proposto un quadro normativo federale per gli stablecoin ancorati al fiat , con requisiti sulle riserve, tempi standard per i rimborsi e il divieto di corrispondere interessi ai detentori. Le misure puntano a contenere i rischi per i consumatori e per il sistema finanziario.

Le regole sono previste in vigore verso la fine del 2027 , lasciando agli operatori un periodo di adeguamento. L’iter dovrà definire ulteriori aspetti tecnici, inclusi la composizione ammessa delle riserve, i requisiti di audit e le modalità di supervisione transfrontaliera.

Le sei maggiori banche del Paese hanno recentemente reso pubblico un progetto per esplorare un sistema tokenizzato in dollari canadesi, destinato a velocizzare i trasferimenti tra istituzioni finanziarie tradizionali.

L’iniziativa è arrivata dopo una posizione dell’ Office of the Superintendent of Financial Institutions , secondo cui i depositi tokenizzati non sono considerati legalmente distinti dai depositi tradizionali. Da questa impostazione derivano responsabilità regolamentari simili a quelle applicate agli istituti di credito.

Un esempio di emissione regolamentata è arrivato a maggio con il lancio di CADD da parte di Tetra Trust Company , indicata come il primo custode di asset digitali regolamentato in Canada. Lo stablecoin in dollari canadesi è stato approvato dall’ Alberta Treasury Board and Finance .

Il progetto canadese rappresenta, per gli operatori finanziari europei e per gli investitori italiani, un esempio dell’approccio con cui le autorità stanno definendo il rapporto tra fintech e banche tradizionali. Restano da osservare l’iter legislativo, le consultazioni pubbliche e le risposte degli emittenti privati e degli istituti bancari.