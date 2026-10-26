Stablecoin, il Canada propone regole su riserve, rimborsi e divieto di interessi
Il Canada propone regole sugli stablecoin: riserve equivalenti, rimborso in tre giorni lavorativi e divieto di interessi per i detentori.
Il Canada ha proposto un quadro normativo federale per gli stablecoin ancorati al fiat, con requisiti sulle riserve, tempi standard per i rimborsi e il divieto di corrispondere interessi ai detentori. Le misure puntano a contenere i rischi per i consumatori e per il sistema finanziario.
Divieto di interessi e requisiti per le riserve
Le norme proposte vieterebbero agli emittenti di riconoscere interessi sugli stablecoin, anche quando il pagamento avviene indirettamente attraverso terze parti. Resterebbero invece possibili ricompense legate all’utilizzo del token nei pagamenti, come sconti o altri incentivi connessi alle transazioni.
Secondo il progetto, gli emittenti non bancari dovrebbero detenere riserve equivalenti al valore dei token in circolazione. Gli attivi dovrebbero essere depositati presso istituzioni finanziarie canadesi qualificate, tra cui banche, credit unions e trust companies.
La struttura proposta mira a rafforzare la trasparenza e la custodia degli attivi sottostanti. La limitazione dei rendimenti separerebbe inoltre la funzione di mezzo di pagamento da quella di strumento destinato all’accumulo speculativo, secondo l’impostazione descritta nel progetto.
Rimborsi entro tre giorni e commissioni plafonate
Il quadro prevederebbe per i clienti la possibilità di convertire gli stablecoin in valuta corrente entro tre giorni lavorativi. Le commissioni applicate al rimborso sarebbero limitate all’1%, per contenere i costi sostenuti dagli utenti durante la conversione.
Le regole sono previste in vigore verso la fine del 2027, lasciando agli operatori un periodo di adeguamento. L’iter dovrà definire ulteriori aspetti tecnici, inclusi la composizione ammessa delle riserve, i requisiti di audit e le modalità di supervisione transfrontaliera.
Per gli utenti, l’impostazione prospettata comporterebbe maggiore trasparenza sulle riserve e procedure di rimborso più prevedibili. Al tempo stesso, il divieto di remunerazione ridurrebbe alcuni incentivi finanziari utilizzati dagli emittenti per favorire la permanenza dei clienti.
Banche canadesi e il caso CADD
Le sei maggiori banche del Paese hanno recentemente reso pubblico un progetto per esplorare un sistema tokenizzato in dollari canadesi, destinato a velocizzare i trasferimenti tra istituzioni finanziarie tradizionali.
L’iniziativa è arrivata dopo una posizione dell’Office of the Superintendent of Financial Institutions, secondo cui i depositi tokenizzati non sono considerati legalmente distinti dai depositi tradizionali. Da questa impostazione derivano responsabilità regolamentari simili a quelle applicate agli istituti di credito.
Un esempio di emissione regolamentata è arrivato a maggio con il lancio di CADD da parte di Tetra Trust Company, indicata come il primo custode di asset digitali regolamentato in Canada. Lo stablecoin in dollari canadesi è stato approvato dall’Alberta Treasury Board and Finance.
Il progetto canadese rappresenta, per gli operatori finanziari europei e per gli investitori italiani, un esempio dell’approccio con cui le autorità stanno definendo il rapporto tra fintech e banche tradizionali. Restano da osservare l’iter legislativo, le consultazioni pubbliche e le risposte degli emittenti privati e degli istituti bancari.
Articolo generato o rielaborato con l’aiuto dell’intelligenza artificiale.
Fonte originale: Canada lancia consultazione sulle stablecoin e conferma il divieto sui pagamenti di rendimento