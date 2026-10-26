Taxi e Ncc uniti a Roma contro il caro carburante: chiesto un confronto al governo

Taxi e Ncc protestano insieme a Roma, sotto il ministero dei Trasporti , contro il caro carburante . Le due categorie chiedono l’apertura di un dialogo con il governo e non escludono l’ipotesi di uno sciopero se le loro richieste non verranno ascoltate.

La mobilitazione rappresenta la prima protesta congiunta di Taxi e Ncc. Le organizzazioni chiedono un confronto istituzionale per affrontare l’aumento dei costi del carburante e individuare misure di sostegno per il settore.

Sul tavolo ci sono tre proposte principali: interventi sul credito d’imposta , sgravi fiscali oppure la possibilità di acquistare il carburante a prezzi calmierati . Le categorie chiedono inoltre incentivi ecologici per rinnovare il parco auto .

Secondo quanto riferito, tutte le sigle sindacali, comprese quelle non presenti alla manifestazione, avrebbero inviato una richiesta di ascolto che non ha ricevuto seguito. La protesta, precisano i promotori, si sta svolgendo in modo pacifico.