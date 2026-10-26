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Taxi e Ncc uniti a Roma contro il caro carburante: chiesto un confronto al governo
A Roma, Taxi e Ncc protestano sotto il ministero dei Trasporti contro il caro carburante e chiedono un dialogo con il governo.
Taxi e Ncc protestano insieme a Roma, sotto il ministero dei Trasporti, contro il caro carburante. Le due categorie chiedono l’apertura di un dialogo con il governo e non escludono l’ipotesi di uno sciopero se le loro richieste non verranno ascoltate.
La mobilitazione rappresenta la prima protesta congiunta di Taxi e Ncc. Le organizzazioni chiedono un confronto istituzionale per affrontare l’aumento dei costi del carburante e individuare misure di sostegno per il settore.
Le richieste delle categorie
Sul tavolo ci sono tre proposte principali: interventi sul credito d’imposta, sgravi fiscali oppure la possibilità di acquistare il carburante a prezzi calmierati. Le categorie chiedono inoltre incentivi ecologici per rinnovare il parco auto.
Secondo quanto riferito, tutte le sigle sindacali, comprese quelle non presenti alla manifestazione, avrebbero inviato una richiesta di ascolto che non ha ricevuto seguito. La protesta, precisano i promotori, si sta svolgendo in modo pacifico.
L’avvertimento sullo sciopero
«Lo sciopero non è escluso», afferma Walter Sacco, rappresentante di It taxi, organizzazione che raccoglie circa 15mila tassisti. Se anche questa iniziativa non porterà a un ascolto da parte del governo, aggiunge, potrebbe essere necessario «un salto per un confronto più duro».
Per ora la richiesta resta quella di un confronto con il governo, mentre Taxi e Ncc attendono risposte sulle misure da adottare contro il peso del carburante e per favorire il rinnovo dei veicoli.