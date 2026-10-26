Terremoto politico a Sabaudia, si dimette il sindaco Mosca

Sabaudia, 26 ottobre 2026 – Alberto Mosca si dimette da sindaco di Sabaudia dopo quattro anni alla guida della città. La decisione è arrivata giovedì 22 ottobre, durante una seduta del Consiglio comunale, al termine di una fase segnata da tensioni e divisioni nella maggioranza. L’ex generale dei Carabinieri ha annunciato quelle che ha definito dimissioni irrevocabili, dichiarando di non ritenere più possibile proseguire l’esperienza amministrativa. Per il Comune si apre così la prospettiva del commissariamento, in attesa delle elezioni comunali previste nel 2027.

A determinare la rottura è stato quanto accaduto nell’aula consiliare, dove erano in discussione anche provvedimenti di bilancio. La presidente del Consiglio comunale Diana Sciamanna e il consigliere di maggioranza Massimo Mazzali, entrambi appartenenti all’area di Forza Italia, hanno lasciato la seduta, facendo emergere ancora una volta le fratture interne alla coalizione. L’assenza di alcuni consiglieri ha compromesso la possibilità di procedere con l’approvazione dei punti all’ordine del giorno. A quel punto Mosca ha preso la parola e comunicato la decisione di dimettersi.

“Non ci sono più i presupposti e credo che con me si dimetteranno tutti gli assessori”, ha dichiarato il primo cittadino, attribuendo la scelta al venir meno delle condizioni politiche necessarie per amministrare. Lo strappo rappresenta l’epilogo di contrasti maturati nei mesi precedenti, in particolare nei rapporti con alcuni esponenti di Forza Italia, che avevano espresso critiche sulla gestione amministrativa e sulle scelte della Giunta.

Mosca, eletto nel 2022, ha escluso la possibilità di una nuova candidatura e ha ribadito di non voler tornare sui propri passi. La normativa prevede che le dimissioni del sindaco diventino efficaci e irrevocabili trascorsi 20 giorni dalla loro presentazione, ma il primo cittadino ha manifestato fin dall’inizio l’intenzione di non utilizzare questo periodo per tentare una ricomposizione politica. La decisione è stata comunicata anche alla Prefettura.

La crisi arriva dopo un mandato caratterizzato da difficoltà politiche e amministrative. Tra le vicende che hanno accompagnato gli ultimi mesi figurano le controversie relative ai bandi per i chioschi sul litorale, le tensioni interne alla coalizione e la revoca delle Bandiere Blu. Questioni che hanno contribuito ad alimentare il confronto politico cittadino, fino alla rottura consumatasi in Consiglio comunale.

Se le dimissioni diventeranno definitive, si procederà allo scioglimento del Consiglio comunale e alla nomina di un commissario, chiamato a gestire l’ente fino al ritorno alle urne. Le elezioni amministrative erano già previste per il 2027, anno di naturale scadenza del mandato iniziato nel 2022. L’uscita anticipata di Mosca aprirebbe quindi una fase di transizione istituzionale prima della scelta della nuova amministrazione.

FdI: “Ripartire dall’ascolto”

Sulle dimissioni è intervenuto anche il direttivo cittadino di Fratelli d’Italia, che attribuisce la conclusione anticipata del mandato alle divisioni della stessa maggioranza. «A determinare le dimissioni del Sindaco non è stata l’opposizione, ma il progressivo sgretolamento della sua stessa maggioranza», afferma il partito, esprimendo un giudizio fortemente critico sui quattro anni di amministrazione. FdI denuncia in particolare una crescente distanza tra il Comune e i cittadini e propone di ripartire dall’ascolto delle realtà del territorio. «Non abbiamo alcuna rivincita da celebrare. Perché quando un’amministrazione fallisce, a perdere non è una parte politica, ma un’intera comunità», si legge nella nota. Il direttivo annuncia inoltre la volontà di coinvolgere giovani, associazioni, commercianti e forze politiche nella costruzione di un nuovo progetto amministrativo, escludendo spazio per «arroganza, personalismi e interessi individuali».