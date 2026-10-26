Rompere il silenzio per salvarsi dalla violenza: il racconto di una “sopravvissuta” scuote Fiumicino

Fiumicino – Incontro di sensibilizzazione e prevenzione sulla violenza di genere promosso sul litorale romano dall’associazione La Scuola di Atene. Al centro del confronto, alla presenza delle istituzioni locali e di operatori legali, la testimonianza diretta di una sopravvissuta a reiterati maltrattamenti familiari.

Un momento di ascolto, consapevolezza e prevenzione per spezzare l’isolamento e contrastare la violenza di genere. Si è svolto a Isola Sacra, nel comune di Fiumicino, l’incontro pubblico organizzato dall’associazione “La Scuola di Atene – APS”, ospitato presso la sede dell’associazione “Insieme con i Disabili ODV” in via Coni Zugna. L’iniziativa, intitolata “Un’apericena per rompere il silenzio”, ha riunito cittadini, operatori del settore e rappresentanti istituzionali per analizzare le dinamiche della violenza endofamiliare e delineare percorsi concreti di tutela per le vittime.

All’appuntamento – fortemente voluto e organizzato dall’avvocato Gianfranco Carluccio – hanno preso parte il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, insieme ai consiglieri comunali Stasio e Cerulli, confermando l’attenzione dell’amministrazione verso un fenomeno che continua a segnare la cronaca nazionale e locale.

La voce di chi è sopravvissuta: il racconto della sottomissione

Il momento centrale dell’evento è stato segnato dalla testimonianza diretta di una donna, assistita dall’associazione e indicata con l’iniziale L. per ragioni di tutela, che ha ripercorso il drammatico calvario vissuto all’interno delle mura domestiche. Il suo resoconto ha descritto una condizione prolungata di controllo totale, violenze sessuali, maltrattamenti fisici e psicologici, sfociati in una progressiva perdita di ogni capacità di difesa e in una sottomissione passiva.

Un isolamento interrotto soltanto dalla determinazione di proteggere la propria figlia, elemento determinante che ha fornito alla donna la forza necessaria per sottrarsi a una spirale degenerativa che avrebbe potuto condurre a esiti fatali. La narrazione ha offerto ai presenti un quadro analitico e non edulcorato delle fasi attraverso cui si struttura la sopraffazione, evidenziando come la tempestività del supporto esterno rappresenti spesso l’unico argine all’irreversibilità del pericolo.

Il ruolo della rete legale e psicologica nella prevenzione

Nel corso del dibattito è intervenuta l’avvocato Giuliana Marano, intervenuta in rappresentanza della presidente dell’associazione Gabriella Marano. L’intervento ha chiarito la funzione operativa de “La Scuola di Atene”, strutturata per offrire un presidio multidisciplinare che affianca alle tutele legali il supporto psicologico specialistico. L’obiettivo primario è intercettare i segnali precoci di disagio e pericolo prima che le condotte maltrattanti culminino in eventi delittuosi estremi.

La presenza radicata sul territorio permette infatti di costruire un canale d’accesso sicuro per chi si trova in una condizione di fragilità o dipendenza economica e relazionale, garantendo l’indirizzamento verso i percorsi di protezione previsti dall’ordinamento.

Verso il dibattimento in Corte d’Assise a Roma

Il lavoro di tutela svolto dall’associazione si riflette direttamente anche nelle aule di giustizia. Come annunciato a margine dei lavori, l’attività dell’ente si concentrerà a breve sul fronte processuale: è fissata infatti per martedì 27 ottobre l’udienza dinanzi alla Corte d’Assise di Roma relativa al procedimento per il femminicidio di Federica Torzullo, a carico dell’imputato.