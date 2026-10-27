Bollo auto, il beneficio arriva allo 0,9% per il primo decile di reddito
L’Ufficio parlamentare di bilancio rileva che l’esenzione del bollo auto riduce la spesa dello 0,9% per il primo decile.
Esenzione del bollo auto, il primo decile ottiene una riduzione della spesa dello 0,9%
L’Ufficio parlamentare di bilancio rileva che l’esenzione dal bollo auto produce un beneficio percentualmente maggiore per le famiglie con redditi più bassi. Per il primo decile, la misura riduce la spesa complessiva dello 0,9%, contro lo 0,1% registrato nell’ultimo decile.
Il dato è circa 2,5 volte superiore all’effetto medio, che per la famiglia-tipo raggiunge lo 0,36%. L’esenzione riguarda la prima auto con potenza fino a 80 kW oppure la moto di chi non possiede un’auto esente.
Quanto vale l’esenzione
Il beneficio assoluto è relativamente uniforme perché interessa il 63% delle famiglie. Il suo peso percentuale, però, aumenta quando il bilancio familiare è più contenuto. La relazione tecnica al decreto legge 162/2026 stima un valore medio di 168,4 euro per auto e di 59 euro per le moto.
L’esenzione è prevista al momento soltanto per il prossimo anno. Una sua eventuale stabilizzazione trasformerebbe però il sostegno temporaneo in un impegno ricorrente per i conti pubblici, rendendo necessario un riesame della struttura residua del tributo.
Il confronto con le accise
Il taglio alle accise segue una distribuzione diversa. L’impatto percentuale sulla spesa oscilla tra lo 0,2% e lo 0,3% nei diversi decili, mentre il vantaggio in valore assoluto cresce insieme al reddito.
Secondo l’analisi, ciò dipende dal fatto che le accise sono collegate al consumo di carburante, mediamente più elevato tra le famiglie più ricche e tra quelle che possiedono auto più potenti. Il bollo, invece, viene pagato anche quando il veicolo resta fermo.
La tassa presenta inoltre una correlazione limitata con il valore dell’auto: non aumenta in modo proporzionale al prezzo di una vettura nuova e rimane fissa anche quando il veicolo perde valore con l’età.
Le ipotesi sulla stabilizzazione
All’interno della maggioranza sono state avanzate proposte differenti. FdI punta a estendere l’esenzione fino a 160 kW per le famiglie con quattro figli, con un costo stimato di circa 40 milioni di euro l’anno. Fi propone invece la cancellazione del bollo per tutte le prime auto.
Una riforma permanente dovrebbe conciliare equità distributiva, sostenibilità fiscale e obiettivi ambientali. Tra gli indirizzi indicati figurano un legame più chiaro della fiscalità con le emissioni e con l’uso effettivo del veicolo, oltre a una revisione del rapporto tra tassa, valore dell’auto e caratteristiche del parco circolante.
Articolo generato o rielaborato con l’aiuto dell’intelligenza artificiale.
Fonte originale: Per le famiglie povere l’impatto è 2,5 volte più alto