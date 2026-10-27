Cerenova, oltre 1,5 milioni di euro per la scuola di via Castel Giuliano: partono i lavori

Cerveteri, 27 ottobre 2026 – Oltre un milione e mezzo di euro per migliorare l’efficienza energetica della scuola di via Castel Giuliano, a Cerenova. Sono iniziati i lavori di riqualificazione del plesso scolastico, finanziati attraverso un contributo dell’Unione Europea, con l’obiettivo di ridurre i consumi, migliorare il comfort degli ambienti e contenere le emissioni inquinanti.

Il progetto prevede una serie di interventi sulle strutture e sugli impianti dell’edificio: coperture maggiormente isolanti, nuovi infissi con finestre a doppio vetro e sistemi oscuranti, un sistema di riscaldamento intelligente e illuminazione a led. Opere che consentiranno di migliorare le prestazioni energetiche della scuola, con il passaggio previsto dalla classe G alla classe E.

Cerenova, i lavori alla scuola per ridurre consumi ed emissioni

A illustrare gli obiettivi dell’intervento è l’assessore alle Opere pubbliche Matteo Luchetti, che sottolinea i benefici attesi per gli studenti e il personale scolastico.

“Lavori che porteranno a garantire a bambini, docenti e personale scolastico una struttura più confortevole, che ci consentirà di avere un passaggio di classe energetica dalla G alla E, e soprattutto una riduzione superiore al 30 per cento delle emissioni di anidride carbonica rispetto alla situazione iniziale”, spiega l’assessore.

La riqualificazione dovrebbe quindi produrre un duplice risultato: migliorare la vivibilità degli spazi scolastici e ridurre i costi energetici, attraverso un edificio meno dispersivo e impianti più efficienti.

Luchetti ha inoltre evidenziato il lavoro svolto dagli uffici comunali nella predisposizione del progetto, ringraziando in particolare l’ingegnere Alessio Piantadosi per l’impegno dedicato all’intervento.

Gli altri interventi nelle scuole di Cerveteri

Il cantiere di Cerenova si inserisce in un programma più ampio di manutenzione e riqualificazione degli edifici scolastici comunali.

“Un risultato importantissimo che ci permette di adeguare un plesso scolastico esistente da tanti anni”, afferma Luchetti, ricordando anche gli altri lavori straordinari attualmente in corso.

Tra questi figurano la sistemazione del tetto del plesso di via Chirieletti e la riqualificazione delle facciate della sede centrale dell’istituto Salvo D’Acquisto.