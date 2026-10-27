Cerveteri, alberi caduti bloccano l’Anello delle Cascatelle: la Protezione Civile riapre il sentiero

Cerveteri, 27 ottobre 2026 – Alberi di grandi dimensioni abbattuti dal vento e dalle piogge avevano reso impraticabile l’Anello delle Cascatelle, uno dei percorsi naturalistici del territorio di Cerveteri. Per ripristinare il sentiero, lungo 14 chilometri, è intervenuto il Nucleo Enduristi del Gruppo Comunale di Protezione Civile, che ha rimosso gli ostacoli e restituito la percorribilità al tracciato che conduce alle cascate dell’area etrusca.

A raccontare l’intervento è Elena Gubetti, che attraverso i social ha ringraziato i volontari impegnati nelle operazioni. La squadra, guidata da Damiano Incaini e Ubaldo Sforzini, ha operato con il supporto di 12 unità del reparto, utilizzando attrezzature e mezzi adatti a raggiungere anche i tratti più difficili del percorso.

Cerveteri, il maltempo aveva reso inaccessibile il sentiero delle Cascatelle

A segnalare la situazione era stato, giovedì scorso, Mark Ozella, presidente dei Cinghialones, associazione di appassionati di mountain bike che frequenta abitualmente i sentieri del territorio e svolge periodicamente attività volontarie di pulizia e manutenzione.

Questa volta, però, la presenza di alberi di grandi dimensioni caduti sul tracciato richiedeva un intervento più complesso rispetto alle ordinarie operazioni di pulizia. Da qui la richiesta di supporto alla Protezione Civile comunale.

“Ci siamo attivati subito e la squadra di enduristi della Protezione Civile, grazie all’agilità dei propri mezzi e alla grande conoscenza delle zone più impervie, è intervenuta con rapidità ed efficacia risolvendo il blocco”, ha spiegato Gubetti.

L’operazione ha permesso di liberare il percorso dagli alberi che ne impedivano il passaggio, ripristinando la possibilità di attraversare l’Anello delle Cascatelle.

Nel commentare l’intervento, Gubetti ha sottolineato soprattutto il ruolo della collaborazione tra associazioni locali e volontari della Protezione Civile, evidenziando l’importanza di una presenza costante sul territorio per individuare e affrontare le criticità.

“La sinergia tra le associazioni del territorio come i Cinghialones e il nostro nucleo di Protezione Civile rappresenta un presidio e una risorsa preziosissima per la nostra comunità”, ha dichiarato.