Civitavecchia, scenario catastrofico al porto… ma è una simulazione

Civitavecchia, 27 ottobre 2026 – Un evento catastrofico, collegamenti terrestri difficoltosi e strutture sanitarie in condizioni critiche. È lo scenario ricostruito nella mattinata di lunedì 26 ottobre al porto di Civitavecchia, dove Ares 118 e Marina Militare hanno preso parte a una simulazione di soccorso sanitario nell’ambito dell’esercitazione Mare Aperto 26.

L’obiettivo era verificare la capacità di risposta a una maxi emergenza sanitaria, mettendo alla prova il coordinamento tra le diverse strutture chiamate a intervenire in uno scenario complesso, nel quale anche i normali collegamenti e servizi di assistenza potrebbero risultare compromessi.

Civitavecchia, soccorsi simulati sulla nave Atlante

L’esercitazione, organizzata dalla Marina Militare, ha coinvolto anche la Protezione Civile, la Croce Rossa Italiana, il Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta e la Capitaneria di Porto.

Al centro delle operazioni la nave Atlante, dotata di un’area ospedaliera, e un Posto Medico Avanzato allestito dalla componente anfibia della Marina Militare.

Le attività hanno permesso di verificare le procedure di triage sanitario, la catena dei soccorsi, le comunicazioni di emergenza e il raccordo con il sistema sanitario territoriale. Aspetti decisivi quando la gestione di un’emergenza richiede l’intervento contemporaneo di più enti.

“Le maxi emergenze richiedono preparazione, capacità organizzativa e una risposta coordinata che superi i confini delle singole strutture. Per ARES 118, partecipare a esercitazioni come questa significa consolidare procedure operative condivise e rafforzare la capacità di intervenire tempestivamente anche negli scenari più complessi. Ringraziamo la Marina Militare per l’organizzazione e tutti gli enti coinvolti per la collaborazione”, ha dichiarato Narciso Mostarda, direttore generale di Ares 118.

Sulla necessità di garantire un’assistenza sanitaria efficace anche nelle situazioni più difficili è intervenuta Simona Ursino, direttore sanitario di Ares 118.

“La gestione di un’emergenza sanitaria su vasta scala impone di garantire continuità assistenziale, appropriatezza del triage e un’efficace integrazione delle risorse disponibili. L’addestramento congiunto permette di verificare sul campo le modalità di comunicazione e raccordo tra gli operatori, elementi essenziali per tutelare i pazienti e assicurare risposte sanitarie tempestive e appropriate”.

Soccorsi in mare, il protocollo tra Ares 118 e Guardia Costiera

L’esercitazione si inserisce nel percorso di collaborazione tra Ares 118 e Capitaneria di Porto, già formalizzato attraverso un protocollo d’intesa sottoscritto lo scorso 18 febbraio, nella sede della Direzione Marittima – Guardia Costiera di Civitavecchia.

A firmare l’accordo erano stati Cosimo Nicastro, direttore marittimo del Lazio e capitano di vascello, e il direttore generale di Ares 118, Narciso Mostarda.