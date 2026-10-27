Consumo di suolo, allarme nel Lazio: oltre 1.400 ettari cancellati in un anno, Montalto maglia nera

Il rapporto Ispra 2026 fotografa l’avanzata di cemento e superfici artificiali. Tuscania e Montalto di Castro tra i Comuni con gli aumenti maggiori d’Italia. A Roma altri 74 ettari consumati, escluso il fotovoltaico a terra

Roma, 27 ottobre 2026 – Il Lazio continua a perdere terreno naturale sotto la pressione delle nuove superfici artificiali. Nel 2025 la regione ha registrato oltre 1.400 ettari di nuovo consumo di suolo, collocandosi tra i territori italiani maggiormente interessati dal fenomeno. Un dato allarmante che emerge dal Rapporto sul Consumo di suolo in Italia 2026, elaborato dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) e dal Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente (Snpa).

A preoccupare è soprattutto la situazione della provincia di Viterbo, dove si concentrano alcuni degli incrementi più consistenti a livello nazionale. Tuscania registra 319 ettari di nuove superfici artificiali, mentre Montalto di Castro ne conta 316. Due valori che collocano i Comuni della Tuscia ai vertici della classifica italiana per aumento annuale del consumo di suolo.

Il quadro coinvolge anche la Capitale. Roma registra 74 ettari di nuovo suolo consumato, escludendo gli impianti fotovoltaici a terra, risultando tra i Comuni italiani con gli incrementi maggiori secondo questo criterio di calcolo. Un fenomeno che pone interrogativi sulla capacità di conciliare lo sviluppo urbano e infrastrutturale con la tutela degli spazi naturali.

Il Lazio figura inoltre tra le regioni maggiormente interessate dall’espansione della logistica. Nel 2025 le superfici destinate a questo settore sono aumentate di 59 ettari, a fronte di una crescita nazionale di 390 ettari. Un ulteriore elemento di pressione territoriale che si aggiunge alla realizzazione di edifici, piazzali, infrastrutture e impianti.

A livello italiano, il rapporto fotografa un’accelerazione del fenomeno. Nel 2025 sono stati consumati oltre 102 chilometri quadrati di suolo naturale, equivalenti a più di 10.200 ettari, con un ritmo superiore a tre metri quadrati al secondo. La Sicilia registra l’incremento regionale maggiore tra quelli riportati, con oltre 1.600 ettari, seguita dal Lazio con più di 1.400. I ripristini effettuati sul territorio nazionale si fermano invece a 746 ettari, lasciando un bilancio negativo di quasi 9.500 ettari.

L’avanzata delle superfici artificiali interessa anche le zone più vulnerabili. Nell’ultimo anno, in Italia, il consumo di suolo è aumentato di 1.106 ettari nelle aree a rischio alluvione e di 707 ettari in quelle esposte al rischio di frana. La progressiva impermeabilizzazione dei terreni riduce la capacità del suolo di assorbire l’acqua piovana e può aggravare gli effetti degli eventi meteorologici estremi.

Non meno rilevanti le conseguenze sulle temperature urbane. Nel 2025, a livello nazionale, sono scomparsi 4.231 ettari di aree verdi e 320 ettari di copertura arborea. Nelle zone maggiormente impermeabilizzate, le temperature del suolo possono superare di oltre dieci gradi quelle delle aree rurali circostanti, con differenze che localmente raggiungono i dodici gradi.

Il rapporto Ispra, tuttavia, individua anche possibili strumenti per invertire la tendenza. Per la prima volta viene proposta una mappatura nazionale delle superfici potenzialmente recuperabili, che comprende oltre 2.100 chilometri quadrati di aree disponibili per interventi di rigenerazione e ripristino.

Tra le opportunità figurano oltre 35mila ettari di aree pubbliche urbane idonee al recupero. Il Lazio è tra le regioni con le maggiori estensioni disponibili e Roma detiene il primato tra i Comuni italiani.