Dalla riforma dello sport 150 milioni: chiuse nel Lazio le audizioni, ora gli emendamenti

Oltre 600 persone ascoltate: nel Lazio la riforma dello sport entra nella fase emendativa

La commissione Cultura, spettacolo, sport e turismo del Consiglio regionale del Lazio ha concluso l’ultima audizione sulla proposta di legge di riforma dello sport. Il presidente Luciano Crea ha annunciato l’avvio della fase emendativa, dopo un percorso che ha coinvolto più di seicento persone.

All’incontro hanno partecipato rappresentanti di numerosi comuni, municipi e della Città metropolitana di Roma Capitale. Gli enti locali hanno espresso interesse per il testo e hanno avanzato richieste soprattutto su impiantistica sportiva, manutenzione e sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche.

Le richieste degli enti locali

Tra le proposte è emersa la necessità di distinguere i finanziamenti per il recupero urgente e la messa in sicurezza da quelli destinati alla manutenzione programmata. Cristina Rossi ha chiesto criteri di premialità per le Asd e per i comuni che ricorrono all’articolo 5 del decreto legislativo 38/2021.

Alessia Pieretti ha richiamato la situazione degli impianti scolastici delle scuole superiori, proponendo interventi di riqualificazione e aiuti mirati alle Associazioni sportive dilettantistiche. Ha inoltre suggerito di coinvolgere nel comitato consultivo regionale previsto dall’articolo 14 anche la Città metropolitana di Roma Capitale, l’Anci e il Comitato paralimpico per gli aspetti legati allo sport delle persone con disabilità.

Altri interventi hanno riguardato il sostegno ai piccoli comuni, la semplificazione dei bandi, il potenziamento delle strutture outdoor e un maggiore supporto tecnico nella progettazione. Sono state inoltre avanzate richieste sulla valorizzazione delle attività nautiche e acquatiche negli ambienti costieri e sulla tutela degli atleti attraverso la figura del safeguarding officer.

Voucher e risorse previste

Sui voucher sport, alcuni amministratori hanno segnalato che la misura non sarebbe stata sempre efficace per le famiglie bisognose. La vicepresidente Edy Palazzi ha assicurato che sul tema ci sarà maggiore concretezza. È stata anche sottolineata la necessità di rafforzare i buoni sport e di adattare gli interventi alle diverse esigenze territoriali.

In chiusura, Crea ha parlato di una proposta che, secondo quanto dichiarato, per la prima volta stanzia 150 milioni di euro per lo sport. Il presidente ha espresso soddisfazione e senso di responsabilità, mentre Pietro Stabile ha evidenziato il contributo delle forze di opposizione a un testo definito ampiamente condiviso.