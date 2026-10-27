Fiumicino, lavori in undici strade e nuovi attraversamenti: cantieri aperti fino a dicembre, ecco dove

Interventi su marciapiedi, rete fognaria, pulizia delle strade e attraversamenti pedonali rialzati. Le modifiche alla circolazione tra ottobre, novembre e dicembre

Fiumicino, 27 ottobre 2026 – Nuovi cantieri e modifiche alla circolazione in diverse strade di Fiumicino. Dalla manutenzione dei marciapiedi alla pulizia della rete fognaria, fino alla sistemazione delle aree stradali e alla realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati, sono diversi gli interventi programmati tra la fine di ottobre e il mese di dicembre.

Le disposizioni prevedono, a seconda delle zone interessate, divieti di sosta e fermata, restringimenti della carreggiata, sensi unici alternati e possibili interruzioni temporanee del transito. Ecco dove e quando saranno applicate le modifiche alla viabilità.

Via delle Carpe, al via il cantiere per i marciapiedi

Da martedì 27 ottobre è previsto l’allestimento dell’area di cantiere in via delle Carpe, necessaria per gli interventi di manutenzione straordinaria dei marciapiedi comunali.

Nel tratto interessato saranno istituiti il divieto di sosta e fermata con rimozione, il senso unico alternato e il limite di velocità di 30 chilometri orari.

L’area sarà segnalata con cartelli di lavori in corso e dispositivi luminosi per le ore notturne.

Pulizia delle strade, modifiche alla circolazione in undici vie

Da mercoledì 28 ottobre a mercoledì 11 novembre, dalle 8.30 alle 16.30, sono programmati interventi di pulizia, lavaggio, spazzamento e rimozione dell’erba e dei piccoli arbusti presenti lungo i cigli stradali e i marciapiedi.

Le operazioni interesseranno undici strade:

Via Michele Rosi

Via Vincenzo Crescini

Via Italo Raulich

Via Siliqua

Via Pompeato Luchini

Via Terralba

Via Bosa

Via Ales

Via Galtelli

Via Alberto Sordi

Via Vittorio De Sica

Durante i lavori potranno essere disposte interruzioni temporanee del transito, secondo le necessità operative, anche per i veicoli muniti di autorizzazioni speciali in deroga ai divieti.

Nelle zone interessate sarà previsto il limite di velocità di 30 chilometri orari, con apposita segnaletica di preavviso. La presenza degli operatori sulla carreggiata sarà segnalata anche attraverso movieri dotati di bandiera arancione.

Le disposizioni resteranno in vigore nel periodo indicato e, se necessario, fino al completamento degli interventi.

Attraversamenti pedonali rialzati, lavori dal 2 novembre

A partire da lunedì 2 novembre, dalle ore 7 e fino al termine dei lavori, entreranno in vigore ulteriori modifiche alla viabilità per consentire la manutenzione e la realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati.

Gli interventi riguarderanno tre strade:

Via del Canale , all’altezza dei civici 12 e 46 : divieto di parcheggio, senso unico alternato, restringimento della carreggiata e limite di 30 chilometri orari.

, all’altezza dei civici : divieto di parcheggio, senso unico alternato, restringimento della carreggiata e limite di 30 chilometri orari. Via della Scafa , all’incrocio con via Giorgio Compiani e all’altezza del civico 39 : senso unico alternato, restringimento della carreggiata e limite di velocità di 30 chilometri orari.

, all’incrocio con e all’altezza del civico : senso unico alternato, restringimento della carreggiata e limite di velocità di 30 chilometri orari. Via Passo Buole, all’altezza del civico 117: senso unico alternato, restringimento della carreggiata e limite di velocità di 30 chilometri orari.

La gestione della circolazione sarà affidata alla segnaletica temporanea, con l’impiego di semafori mobili e movieri in base all’intensità del traffico.

Via delle Pinne, lavori alla rete fognaria fino al 31 dicembre

Un ulteriore intervento è previsto in via delle Pinne, dove Acea Ato 2 eseguirà lavori di pulizia della rete fognaria.

Le modifiche alla viabilità scatteranno dalle ore 8 del 30 novembre e resteranno previste fino al 31 dicembre 2026.

Nel tratto compreso tra via Coccia di Morto e via delle Carenarie, in corrispondenza dell’area interessata dai lavori, saranno istituiti il divieto di sosta e fermata con rimozione, il restringimento della carreggiata e il limite di velocità di 30 chilometri orari.

Saranno inoltre collocati cartelli di preavviso del cantiere e dispositivi luminosi per segnalare le modifiche alla circolazione.