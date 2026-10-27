Fiumicino, stabilimenti balneari verso la riqualificazione: pergole bioclimatiche e vasche di raffrescamento

In arrivo aree verdi e nuovi servizi contro il caldo. Previsti interventi per migliorare accessibilità e sostenibilità ambientale. Gli uffici avranno 90 giorni per definire le linee guida

Fiumicino, 27 ottobre 2026 – Pergole bioclimatiche, sistemi di raffrescamento, piccole vasche d’acqua, aree ombreggiate e nuovi percorsi accessibili. Gli stabilimenti balneari del litorale di Fiumicino potrebbero cambiare volto nei prossimi anni, attraverso interventi pensati per contrastare gli effetti delle temperature sempre più elevate e migliorare la qualità dei servizi offerti ai frequentatori delle spiagge.

È questo l’obiettivo della deliberazione numero 235 del 19 ottobre 2026, con cui la Giunta comunale guidata dal sindaco Mario Baccini ha approvato un atto di indirizzo per avviare le attività tecniche e amministrative necessarie a incentivare l’introduzione di innovazioni negli stabilimenti balneari, nel rispetto del vigente Piano di Utilizzazione degli Arenili (PUA).

Il provvedimento nasce dalla necessità di adeguare le strutture turistiche a uno scenario climatico profondamente cambiato. Nella delibera, l’Amministrazione richiama i dati del servizio europeo Copernicus, secondo cui l’estate 2025 è stata la quinta più calda in Italia dal 1950, con temperature superiori alla media di circa 1,6 gradi e ripetute ondate di calore. Condizioni che, secondo il Comune, hanno progressivamente compromesso il comfort e la vivibilità delle spiagge, soprattutto per anziani, bambini e persone con disabilità.

Stabilimenti balneari, pergole bioclimatiche e vasche contro il caldo

Tra le principali novità contemplate dall’atto figurano i sistemi di ombreggiamento e le pergole bioclimatiche removibili, realizzate con tessuti traspiranti e riflettenti il calore. Le strutture potranno essere sostenute anche da pali di legno, purché non fissati permanentemente al terreno con cemento e facilmente rimovibili dalla sabbia.

Particolare attenzione viene riservata anche al raffrescamento degli spazi. L’atto prevede infatti la possibilità di introdurre sistemi di ventilazione naturale e nebulizzazione, docce, punti d’acqua e piccole vasche di raffrescamento per le persone.

Per queste ultime, la delibera indica orientativamente dimensioni contenute, inferiori a 6-8 metri quadrati per unità, privilegiando soluzioni autonome e facilmente rimovibili al termine della stagione balneare.

L’obiettivo è creare ambienti più confortevoli anche durante le giornate caratterizzate da temperature estreme, con la possibilità di predisporre veri e propri «rifugi dal caldo», aree di sosta ombreggiate dedicate alle categorie più fragili.

Spiagge più accessibili e nuove aree verdi contro l’erosione

La riqualificazione potrebbe interessare anche l’accessibilità degli arenili. La Giunta intende favorire la realizzazione di passerelle e percorsi in legno o con elementi modulari appoggiati al terreno, senza ricorrere a strutture permanenti in cemento. Interventi destinati a facilitare gli spostamenti delle persone con mobilità ridotta e a migliorare l’accesso al mare.

Un altro elemento centrale riguarda la valorizzazione ambientale del litorale. Gli uffici comunali dovranno valutare soluzioni per incrementare le aree verdi attraverso l’impiego di essenze prevalentemente autoctone, anche con l’obiettivo di ricostituire porzioni della cosiddetta «duna mediterranea», un sistema naturale che caratterizzava la costa prima dell’insediamento delle strutture balneari e che può contribuire a contrastare i fenomeni erosivi durante le mareggiate invernali.

Gli interventi dovranno essere accompagnati da misure per il risparmio idrico ed energetico, dall’impiego di illuminazione a basso consumo, dall’eventuale utilizzo di fonti rinnovabili compatibili con il paesaggio e da una gestione più sostenibile dei rifiuti.

Il Comune apre inoltre alla possibilità di incentivare la ristrutturazione dei manufatti legittimamente esistenti e il loro riordino funzionale, purché vengano rispettati i limiti dimensionali previsti dalla normativa e non siano alterati i contenuti essenziali delle concessioni demaniali.

Concessioni balneari, il Comune punta a rilanciare gli investimenti

La delibera affronta anche il tema delle concessioni balneari, richiamando le recenti sentenze del Tribunale amministrativo regionale del Lazio che hanno annullato i provvedimenti con cui il Comune aveva dichiarato l’inesistenza di 27 concessioni demaniali con scadenza al 31 dicembre 2033.

Secondo quanto riportato nell’atto, i giudici hanno distinto le proroghe automatiche previste dalla legge dai titoli rilasciati attraverso procedure a evidenza pubblica, riconoscendo la validità di questi ultimi.

L’Amministrazione evidenzia come l’incertezza normativa abbia contribuito a frenare gli investimenti nel settore, incidendo sulla qualità delle strutture e dei servizi. Il nuovo indirizzo punta quindi a favorire gli interventi di ammodernamento negli stabilimenti operanti sulla base di titoli validi, senza anticipare valutazioni sui contenziosi ancora in corso.

Riqualificazione dei lidi, 90 giorni per le linee guida

Per tradurre gli obiettivi in misure concrete, la Giunta ha affidato all’Area Edilizia e TPL il compito di predisporre specifiche linee guida e un aggiornamento dell’abaco degli interventi ammissibili.

L’Ufficio Demanio e Patrimonio dovrà invece verificare la compatibilità delle innovazioni con le norme vigenti e promuovere il confronto con le associazioni di categoria e i concessionari, anche attraverso l’istituzione di un tavolo tecnico.

Gli uffici avranno 90 giorni dall’atto di indirizzo per trasmettere alla Giunta una relazione contenente il cronoprogramma delle attività, le linee guida e la ricognizione degli interventi.

Il provvedimento, dichiarato immediatamente eseguibile e approvato all’unanimità, non costituisce un’autorizzazione generalizzata alla realizzazione delle nuove strutture, ma rappresenta il primo passaggio amministrativo per definirne condizioni e modalità di attuazione.

Restano necessari il rispetto delle norme urbanistiche, demaniali e paesaggistiche e, dove previsti, i pareri degli enti competenti.