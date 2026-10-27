Fiumicino sul tetto del mondo: Aeroporti di Roma vince il Routes World 2026

AdR conquista per la prima volta il riconoscimento assoluto ai Routes World Marketing Awards di Francoforte. Oltre 240 destinazioni dirette e 51,3 milioni di passeggeri nel 2025

Fiumicino, 27 ottobre 2026 – Aeroporti di Roma conquista il primo posto ai Routes World 2026, aggiudicandosi il riconoscimento assoluto degli Overall Winner Marketing Awards e il premio come miglior aeroporto nella categoria degli scali con oltre 30 milioni di passeggeri. La doppia affermazione è arrivata nel corso della manifestazione internazionale ospitata alla Messe Frankfurt, in Germania, e rappresenta la prima vittoria assoluta nella storia di ADR.

Un risultato che porta l’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino al centro del panorama internazionale del trasporto aereo. I Routes World Marketing Awards vengono assegnati da una giuria composta prevalentemente da responsabili delle reti e delle attività commerciali delle compagnie aeree, chiamati a valutare lo sviluppo dei collegamenti e la qualità delle collaborazioni tra aeroporti e vettori.

Il riconoscimento assume dunque un significato particolare per ADR, perché arriva dagli stessi operatori con cui lo scalo costruisce e sviluppa la propria rete internazionale.

Fiumicino tra i dieci aeroporti più collegati al mondo

A sostenere il risultato sono anche i numeri della crescita dell’aeroporto romano. Secondo i dati diffusi da Aeroporti di Roma, Fiumicino offre oggi oltre 240 destinazioni dirette in 80 Paesi, servite da più di 100 compagnie aeree, collocandosi tra i dieci aeroporti meglio collegati al mondo.

Nel 2025 lo scalo ha registrato 51,3 milioni di passeggeri, con un incremento del 4% rispetto al 2024 e del 18% rispetto al 2019, ultimo anno precedente alla pandemia. Dati che, secondo ADR, confermano Fiumicino tra gli aeroporti europei con la crescita più sostenuta nel periodo successivo all’emergenza Covid.

L’espansione è proseguita anche nel 2026, con oltre 40 nuove rotte, più di 15 nuove destinazioni e quattro nuove compagnie aeree.

Particolarmente significativo l’andamento dei collegamenti intercontinentali, a partire dal Nord America. Nei primi nove mesi del 2026, il traffico verso questa area ha registrato una crescita del 44% rispetto al 2019. Durante il picco estivo, Fiumicino ha raggiunto fino a 41 arrivi giornalieri da 22 aeroporti nordamericani.

Tra le principali novità figurano l’arrivo di Alaska Airlines, che ha scelto Roma come prima destinazione europea inaugurando il primo collegamento diretto tra l’Italia e Seattle, e l’apertura da parte di ITA Airways del primo volo senza scalo tra l’Italia e Houston.

Crescono i collegamenti con l’Asia e il traffico merci

Segnali positivi sono arrivati anche dall’area Asia-Pacifico. Nei primi nove mesi dell’anno, il traffico da e verso l’Estremo Oriente è aumentato del 15% su base annua, sostenuto dall’ampliamento dell’offerta delle compagnie aeree.

Tra le novità segnalate da ADR figurano il nuovo collegamento di Air India con Delhi, il potenziamento dei voli di Qantas verso Perth, con una capacità quasi triplicata, e l’incremento dei passeggeri trasportati da Cathay Pacific durante l’estate, arrivati a raddoppiare.