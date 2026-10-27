Fiumicino tende la mano ai senzatetto: il Comune cerca enti per nuovi servizi

Fiumicino, 27 ottobre 2026 – Un progetto per sostenere le persone senza fissa dimora e in condizioni di povertà estrema presenti sul territorio. Il Comune di Fiumicino ha pubblicato un avviso pubblico rivolto agli Enti del Terzo Settore, chiamati a partecipare alla progettazione di servizi destinati a chi vive situazioni di particolare fragilità e disagio sociale.