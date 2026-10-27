SOCIALE
Fiumicino tende la mano ai senzatetto: il Comune cerca enti per nuovi servizi
Il Comune avvia una procedura di co-progettazione per interventi rivolti alle persone senza fissa dimora e in condizioni di povertà estrema
Fiumicino, 27 ottobre 2026 – Un progetto per sostenere le persone senza fissa dimora e in condizioni di povertà estrema presenti sul territorio. Il Comune di Fiumicino ha pubblicato un avviso pubblico rivolto agli Enti del Terzo Settore, chiamati a partecipare alla progettazione di servizi destinati a chi vive situazioni di particolare fragilità e disagio sociale.
L’obiettivo dell’amministrazione è individuare associazioni ed enti con cui sviluppare, attraverso un percorso di co-progettazione, interventi di sostegno alle persone più vulnerabili.
Non si tratta, dunque, dell’attivazione di un servizio già definito, ma di una procedura finalizzata a coinvolgere le organizzazioni del territorio nella costruzione delle attività da realizzare.
Come partecipare all’avviso
Gli enti interessati dovranno presentare una domanda di partecipazione accompagnata da una proposta progettuale, seguendo le modalità indicate nell’avviso disponibile sul sito istituzionale del Comune.
Il termine per l’invio delle candidature è fissato all’11 novembre 2026.
La procedura è stata approvata con la determinazione dirigenziale n. 5453 del 26 ottobre 2026.
Attraverso il coinvolgimento del Terzo Settore, il Comune punta a definire interventi rivolti alle persone che si trovano in condizioni di grave marginalità, costruendo un percorso di collaborazione tra amministrazione pubblica e realtà sociali.