Fondi, contributi per gli asili nido: 63 famiglie ammesse ai rimborsi

Fondi, 27 ottobre 2026 – Pubblicata la graduatoria per i contributi destinati al pagamento delle rette degli asili nido a Fondi. Sono 63 le domande ammesse al rimborso, su un totale di 79 aventi diritto, grazie alle risorse del Fondo di solidarietà comunale. A comunicarlo sono il sindaco Vincenzo Carnevale e l’assessore ai Servizi sociali Sergio Di Manno.

La graduatoria provvisoria è disponibile sull’Albo Pretorio del Comune di Fondi e resterà pubblicata fino al 2 novembre 2026, termine entro il quale gli interessati potranno presentare eventuali osservazioni. Successivamente prenderà il via la fase istruttoria finalizzata alla liquidazione dei contributi.

Asili nido, come funzionano i rimborsi

Il sostegno economico è destinato alle famiglie che hanno sostenuto spese per la frequenza degli asili nido e hanno presentato domanda nel rispetto dei requisiti previsti.

Il contributo viene riconosciuto sotto forma di rimborso, seguendo l’ordine dell’ISEE, con una soglia massima di 40mila euro prevista per l’accesso alla misura.

L’importo varia in base alla situazione dei richiedenti e alle spese documentate. In particolare, per le famiglie che beneficiano anche del bonus asilo nido dell’Inps, il contributo comunale è stato calcolato sottraendo dalla retta la somma già riconosciuta dall’altro ente, evitando così la sovrapposizione dei rimborsi.

L’amministrazione ha sottolineato l’importanza della misura per i nuclei familiari nei quali entrambi i genitori lavorano e devono affrontare i costi dell’assistenza ai figli.

“Anche in virtù dell’importanza di questa tipologia di contributo per le famiglie in cui entrambi i genitori lavorano, abbiamo cercato nelle pieghe del bilancio la possibilità di dilatare il più possibile la platea degli aventi diritto: genitori che, spesso, tra babysitter e asili nido, spendono un intero stipendio ma tengono duro non rinunciando al proprio impiego”, hanno dichiarato Carnevale e Di Manno.

“Si tratta di una fase della vita molto delicata per molti cittadini che abbiamo voluto sostenere con forza. Il tutto nella convinzione che la famiglia sia la pietra miliare della società e che vada ascoltata, protetta e, come possibile, supportata”, hanno aggiunto.

Graduatoria e osservazioni: la scadenza del 2 novembre

Le famiglie interessate hanno tempo fino al 2 novembre per consultare la graduatoria provvisoria e segnalare eventuali osservazioni.

Le comunicazioni possono essere inviate all’indirizzo bandipubblici.servizisociali@comunedifondi.it.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli uffici comunali ai numeri 0771 507237 e 0771 507239.