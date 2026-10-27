Galaxy Digital vede Bitcoin all’inizio di un possibile bull market: la soglia da 76.540 dollari

Bitcoin tra recupero e cautela: Galaxy Digital indica 76.540 dollari come soglia decisiva

Galaxy Digital ritiene che il mercato ribassista di Bitcoin si sia concluso a giugno e che la criptovaluta si trovi nelle fasi iniziali di un possibile bull market. La valutazione è contenuta in un rapporto di ricerca pubblicato lunedì da Alex Thorn, responsabile della ricerca della società.