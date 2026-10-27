Galaxy Digital vede Bitcoin all’inizio di un possibile bull market: la soglia da 76.540 dollari
Galaxy Digital ritiene concluso il bear market di Bitcoin e vede un possibile bull market; sotto 76.540 dollari la ripresa sarebbe messa in discussione.
Bitcoin tra recupero e cautela: Galaxy Digital indica 76.540 dollari come soglia decisiva
Galaxy Digital ritiene che il mercato ribassista di Bitcoin si sia concluso a giugno e che la criptovaluta si trovi nelle fasi iniziali di un possibile bull market. La valutazione è contenuta in un rapporto di ricerca pubblicato lunedì da Alex Thorn, responsabile della ricerca della società.
Secondo Thorn, gran parte delle vendite che avevano spinto Bitcoin verso il basso dal picco di ottobre 2025 sembra essersi esaurita. Gli investitori che hanno mantenuto le proprie posizioni durante la discesa, inoltre, mostrerebbero pochi segnali di abbandono.
Giovedì Bitcoin è stato scambiato intorno a 79.800 dollari, circa il 35% sotto il suo massimo storico. Nella valutazione riportata da Thorn, il prezzo potrebbe tornare almeno a 125.000 dollari, anche in relazione alla composizione degli operatori presenti sul mercato.
ETF spot e futures: segnali diversi dagli operatori
Il rapporto segnala una divergenza tra alcune categorie di investitori. I gestori patrimoniali hanno ridotto del 57% rispetto al picco dello scorso anno le loro posizioni nette long nei futures su Bitcoin negoziati sul CME.
Nello stesso periodo, gli ETF spot su Bitcoin hanno accumulato circa 87.000 BTC dalla fase di minimo di giugno. Per Galaxy Digital, questi dati suggeriscono il ritiro di parte dei trader speculativi e la contemporanea crescita dell’esposizione diretta da parte di altri investitori.
Secondo questa lettura, il mercato dipenderebbe meno da ondate di acquisti puramente speculative per sostenere una possibile ripresa. Il comportamento degli operatori, tuttavia, non elimina i rischi legati alla volatilità e alle variazioni della liquidità.
Anche l’analisi tecnica offre un elemento favorevole alla tesi della società. Bitcoin è risalito sopra la media mobile a 50 settimane dopo essere rimasto al di sotto di tale soglia per 44 settimane. Il rapporto osserva che, in precedenti fasi, questo modello ha spesso coinciso con la conclusione dei mercati ribassisti.
La soglia tecnica e i rischi macroeconomici
Thorn ha richiamato anche il contesto macroeconomico. L’aumento del debito negli Stati Uniti e il rischio di un’ulteriore erosione del valore delle valute potrebbero rendere più attraente, per una parte degli investitori istituzionali e privati, l’offerta fissa di Bitcoin.
Si tratta di un’interpretazione che collega la criptovaluta al dibattito su inflazione, politiche fiscali e stabilità monetaria. Questi fattori possono influenzare la domanda di asset alternativi, anche se il rapporto non presenta tale scenario come un esito certo.
Il principale livello di attenzione indicato da Galaxy Digital è posto a 76.540 dollari. Una discesa sostenuta al di sotto di questa soglia metterebbe in discussione la solidità della ripresa e la prosecuzione del trend.
Restano inoltre possibili ostacoli legati a variabili regolamentari, shock macroeconomici improvvisi e a una nuova crescita della leva speculativa. Un ritorno intenso di quest’ultima potrebbe riaccendere una forte volatilità sui prezzi.
Per gli investitori italiani, gli elementi da monitorare comprendono l’esposizione istituzionale attraverso ETF e fondi, le condizioni tecniche del mercato e l’evoluzione dello scenario macroeconomico internazionale. Gli strumenti regolamentati possono ampliare l’accesso a Bitcoin, ma non eliminano i rischi associati alla volatilità né quelli connessi all’inquadramento fiscale.
Articolo generato o rielaborato con l’aiuto dell’intelligenza artificiale.
Fonte originale: Bitcoin crolla sotto i $80.000 mentre le azioni rimbalzano dopo la richiesta di ipo di Anthropic