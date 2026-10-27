Halloween 2026 a Roma e sul litorale laziale: tutti gli eventi, gli orari e i programmi

Dal Bosco di Palo ai vicoli di Cerveteri, dai parchi divertimento alle piazze di Fiumicino, Sabaudia e Fondi: la guida agli appuntamenti del 31 ottobre e del weekend di Ognissanti

Roma, 27 ottobre 2026 – Halloween 2026 si festeggia sabato 31 ottobre e tra Roma e il litorale laziale sono numerosi gli appuntamenti già annunciati, dalle feste in piazza ai percorsi dell’orrore nei centri storici, dai laboratori per bambini ai concerti e agli spettacoli serali. Molte iniziative proseguiranno anche domenica 1° novembre, offrendo alternative gratuite e a pagamento per famiglie, ragazzi e adulti. Tra gli appuntamenti figurano le manifestazioni di Ladispoli, Cerveteri, Civitavecchia, Fiumicino, Tarquinia, Sabaudia e Fondi, oltre ai programmi dei grandi parchi divertimento della Capitale e di Torvaianica.

Ecco gli eventi pubblici e aperti ai visitatori verificati al 27 ottobre, con date, orari e informazioni utili. Il calendario potrebbe arricchirsi di ulteriori iniziative nei prossimi giorni.

Halloween a Roma: feste gratuite, spettacoli e parchi divertimento

Alla Città dell’Altra Economia, nel quartiere Testaccio, Halloween sarà festeggiato con due iniziative. Sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre torna il Mercatino delle Streghe, dedicato all’artigianato, alla cultura gotica e al folklore. L’appuntamento è in largo Dino Frisullo, nell’area dell’ex Mattatoio, con ingresso gratuito. Sabato gli stand saranno aperti dalle 11 alle 22, domenica dalle 10 alle 20.

Nella stessa area è annunciato Gasometro Halloween 2026, con musica, street food, birrifici artigianali, laboratori per bambini e una serata con dj set dalle 22. L’iniziativa è prevista sabato 31 ottobre, con ingresso gratuito.

Per le famiglie c’è il Luneur Park, all’Eur, in via delle Tre Fontane 100. Il parco ospita fino al 1° novembre la Luna Monsters School, con animazione, spettacoli, laboratori e personaggi in costume. Sabato 31 ottobre è prevista un’apertura speciale dalle 10 alle 23, con parate e spettacoli fino al finale con fuochi d’artificio. L’ingresso è a pagamento, con formule individuali e familiari.

Al Museo Explora, in via Flaminia 82, sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre sono previsti laboratori per bambini dai 3 agli 11 anni, tra zucche, pipistrelli e attività creative. Quattro i turni di visita: 10, 12, 15 e 17. Le attività speciali sono comprese nel biglietto del museo.

Il Teatro Ghione, in via delle Fornaci 37, propone invece La valigia del Coraggio, spettacolo con Mago Lollo e Capitan Coraggio. Due le repliche di sabato 31 ottobre, alle 15.45 e alle 18.15. I biglietti costano 20 euro, ridotti a 15 per gli under 12. Un euro per ciascun biglietto sarà devoluto all’associazione Peter Pan ODV.

Al Teatro Mongiovino, sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre, alle 16.30, è in programma La vera storia di Jack Lanterna, spettacolo di marionette dedicato alle famiglie.

Tra le alternative c’è infine Cinecittà World, a Castel Romano, dove fino al 1° novembre prosegue Un ottobre da brividi. Sabato 31 il parco prevede un’apertura notturna con attrazioni horror, spettacoli, musica e dj set. Alcuni festival serali, tra cui Dead West, richiedono un biglietto distinto rispetto all’ingresso ordinario.

Nel vicino Roma World, il parco dedicato all’antica Roma, prosegue fino al 1° novembre il Laboratorio delle Zucche, con attività di intaglio e decorazione pensate per i bambini.

Halloween a Ostia, Fiumicino, Fregene e Maccarese

Sul litorale romano gli appuntamenti spaziano dalle iniziative per bambini ai concerti e alle feste serali.

A Fiumicino, la Pro Loco organizza sabato 31 ottobre una mattinata dedicata al tradizionale dolcetto o scherzetto. Dalle 9.30 alle 13, presso il punto informazioni di piazza Giovan Battista Grassi 12, saranno distribuiti dolcetti ai partecipanti. L’iniziativa è a ingresso libero.

Un altro appuntamento per le famiglie è previsto al centro commerciale The WOW Side, in viale Donato Bramante 31/65. Sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre sono annunciati laboratori creativi, decorazione delle zucche, truccabimbi, mascotte, giochi e balli di gruppo.

Anche Passoscuro festeggerà Halloween sabato 31 ottobre, con un’iniziativa organizzata dalla Pro Loco Passoscuro. Il programma annunciato comprende animazione, truccabimbi, dolcetti, giochi e musica.

A Fregene, il Parco delle Zucche, all’interno del Parco Avventura in via della Veneziana, propone sabato 31 ottobre La Grande Festa di Halloween nel Bosco Stregato. Le famiglie potranno scegliere e decorare una zucca, partecipare ai laboratori creativi e assistere allo spettacolo del Mago Willy, previsto alle 15 e alle 16.15 in base al turno di ingresso.

I biglietti indicati dagli organizzatori costano 15 euro per i bambini e 5 euro per gli adulti accompagnatori. Nella serata del 31 ottobre, e anche il 1° novembre, è annunciata l’esperienza notturna Frequenze Perdute nel labirinto di mais, con biglietto separato.

A Maccarese, il Museo del Saxofono propone una serata musicale dedicata alle colonne sonore del cinema horror. Sabato 31 ottobre, alle 21, andrà in scena A Nightmare al Museo, concerto del THE CINEMA SHOW Quartet & Guest con il progetto Jazz from the Dark Side. Nel repertorio, riletture jazzistiche delle musiche di Profondo Rosso, Suspiria, Halloween, L’Esorcista e The Ring.

La serata inizierà alle 20 con un’apericena facoltativa. Il biglietto del concerto costa 19 euro più un euro di prevendita; l’apericena per adulti costa 20 euro. La prenotazione è obbligatoria. Il museo si trova in via dei Molini, all’angolo con via Reggiani.

Sempre a Maccarese, il Castello Miramare, in via di Praia a Mare 10, propone una festa serale a tema horror con cena, musica e discoteca. Le formule annunciate prevedono ingresso in discoteca da 15 euro, buffet da 20 euro e cena servita da 40 euro.

A Ostia, sabato 31 ottobre, alle 16.30, la libreria per ragazzi Sognalibri, in via Isole del Capo Verde 63, ospita Piccoli spaventi con Simple&Madama. Gli illustratori guideranno i bambini dai sette anni nella creazione di mostri ispirati ai classici della letteratura. L’attività è gratuita con l’acquisto di un libro.

Un’altra iniziativa per i più piccoli è annunciata dal Dragon Park di Ostia, con animazione, truccabimbi, personaggi in costume e attività fotografiche. L’evento è previsto il 31 ottobre e il 1° novembre dalle 16, con partecipazione gratuita.

Per gli adulti, sempre a Ostia, sabato 31 ottobre alle 20 è prevista anche la cena-spettacolo Il delitto perfetto tra sconosciuti, un’esperienza investigativa organizzata da Nnamo Family. La quota indicata è di 49 euro, con prenotazione.

Halloween a Ladispoli e Cerveteri: il Bosco di Palo e i Vicoli del Terrore

A Ladispoli torna “Occhio ai Fantasmi”, manifestazione organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con l’assessorato al Turismo del Comune. L’appuntamento è sabato 31 ottobre al Bosco di Palo, con accesso da via dei Delfini, dalle 14.30 alle 21.30. L’ingresso è gratuito.

Nel bosco saranno allestiti spazi dedicati ai personaggi di Halloween, con giochi e attività per adulti e bambini. Tra le iniziative annunciate figurano il Laboratorio Magico, l’incontro con Ciro il Vampiro e i Fantasmi di Ladispoli, personaggi attraverso i quali verranno raccontati episodi e figure della storia cittadina.

Alle 17, in via dei Delfini, alcune scuole di danza proporranno un flash mob sulle musiche di tre brani legati al cinema horror.

A Cerveteri, invece, il centro storico ospiterà la terza edizione di “Boccetta o Scherzetto”, organizzata dal Rione Boccetta. La manifestazione si svolgerà tra sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre.

Sabato, dalle 17.30 alle 23, apriranno i Vicoli del Terrore, un percorso horror tra le stradine del centro storico, con ingresso da piazza Risorgimento. Il biglietto costa un euro ed è prevista anche una prevendita da due euro per evitare la fila.

Dalle 17 alle 23, piazza Santa Maria ospiterà La Piazza della Magia, con gonfiabili, truccabimbi, stand e area ristoro. A collegare piazza Vicinatello a piazza Santa Maria sarà l’Hogwarts Express, il trenino a tema, per il quale è previsto un biglietto da un euro.

Domenica 1° novembre la festa proseguirà in piazza Santa Maria dalle 9.30 alle 17, con iniziative ispirate a Harry Potter, laboratori creativi, spettacoli di magia e premiazione del concorso delle zucche.

Civitavecchia e Tarquinia, Halloween tra feste in strada e percorsi horror

A Civitavecchia è prevista per sabato 31 ottobre una festa dedicata a bambini e famiglie in via Wolfgang Amadeus Mozart. Il Comune ha disposto la chiusura temporanea della strada al traffico per consentire lo svolgimento della manifestazione. Gli orari dettagliati delle attività non risultano specificati nella documentazione consultata.

A Tarquinia, Halloween avrà invece un programma distribuito tra pomeriggio e sera, con il centro storico trasformato in un percorso scenografico.

Si comincia alle 15.30 con una sfilata in maschera per bambini, in partenza da viale Bruschi Falgari e diretta a piazza Cavour, attraverso via Garibaldi e corso Vittorio Emanuele. In piazza sono previsti musica, giochi e truccabimbi.

Dalle 18 partirà “Le vie dell’horror”, percorso immersivo nel quartiere di San Martino, tra figuranti, luci, suoni ed effetti speciali. Il biglietto costa 5 euro, mentre l’ingresso è gratuito per i minori di 14 anni.

Alle 21.30 è prevista una parata conclusiva in maschera, con partenza da piazza Giacomo Matteotti e arrivo in piazza Cavour.

Halloween sul litorale sud: Zoomarine, Sabaudia, Fondi e Latina

A Torvaianica, nel territorio di Pomezia, proseguono gli eventi di Family Halloween a Zoomarine. Fino all’8 novembre il parco propone spettacoli, animazione, laboratori, attrazioni e attività per famiglie.

Sabato 31 ottobre è prevista una Halloween Night, con apertura serale fino alle 22. Per l’ingresso dalle 16 è pubblicizzata una promozione da 9,90 euro, soggetta alle condizioni indicate dal parco.

A Sabaudia, il fine settimana del 31 ottobre e del 1° novembre sarà dedicato ad “Autunno in Festa – Sapori e Colori”, iniziativa promossa dalla città con la Pro Loco e la cooperativa sociale Ninfea.

Sabato 31 ottobre, dalle 10 alle 22, in viale Umberto I si svolgerà il Mercatino Autunnale e dell’Artigianato. Dalle 15 alle 20, in piazza del Comune, spazio ad Halloween da Paura, con laboratori creativi, giochi e animazione per bambini.

Alle 18, al Cinema Augustus, è annunciata l’apertura della Casa della Paura, a cura della cooperativa Ninfea. Domenica 1° novembre proseguirà il mercatino, mentre alle 19 in piazza del Comune si esibirà l’Orchestra Fisa Stars.

A Fondi sono in calendario due iniziative patrocinate dal Comune. Al Parco comunale Nicholas Green, da sabato 24 ottobre a domenica 1° novembre, si svolge l’Halloween Park, organizzato dall’associazione ItalYoung, con apertura giornaliera dalle 15 e ingresso gratuito.

Il programma comprende raccolta e decorazione delle zucche, un’escape room per bambini, musica e animazione. Il momento principale è previsto sabato 31 ottobre, con uno spettacolo di fuoco e l’accensione scenografica dello spaventapasseri al tramonto.

Sempre a Fondi, sabato 31 ottobre dalle 15, aprirà il Villaggio delle Zucche nel centro storico, tra piazza Duomo, piazza della Repubblica e corso Appio Claudio. L’allestimento, con centinaia di zucche e decorazioni, resterà visitabile fino alle 12 di domenica 1° novembre, con ingresso libero.

A Latina, infine, il centro commerciale Latinafiori, in viale Pier Luigi Nervi, propone Fiori da Brivido, il Villaggio delle Zucche aperto sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre dalle 15 alle 19. In programma laboratori creativi, decorazione delle zucche e truccabimbi, con partecipazione gratuita e senza prenotazione.

Gli appuntamenti del 30 ottobre e le informazioni utili

Le iniziative inizieranno già venerdì 30 ottobre. A Roma, nel Salone Bernini di Palazzo Ripetta, sono previsti tre concerti Candlelight dedicati alle musiche di Halloween, Psycho, L’Esorcista e altri film, alle 17.30, 19.30 e 21.30, con biglietti a pagamento.

A Nettuno, alle 10, è in programma Aspettando Halloween al Castello, iniziativa inserita nel calendario culturale comunale Foglie d’Autunno, a cura dell’Istituto comprensivo Nettuno 3.