La crisi di Hebron accompagna il voto israeliano per i 120 seggi della Knesset

Israele vota oggi, 27 ottobre, per rinnovare i 120 seggi della Knesset. La sfida principale oppone il Likud del primo ministro Benjamin Netanyahu a Yashar, la formazione guidata dall’ex capo di Stato maggiore Gadi Eisenkot. Sono chiamati alle urne oltre 7,3 milioni di elettori, con seggi aperti dalle 7 alle 22 ora locale.

Il voto si svolge in un clima di forte tensione, segnato dall’operazione militare israeliana a Hebron e nella vicina Halhul dopo un attacco a un checkpoint in cui sono morti due soldati. L’esercito ha disposto la chiusura delle due città e il blocco dell’intera Cisgiordania, oltre a perquisizioni, arresti e demolizioni nei quartieri da cui provenivano gli attentatori.

Secondo l’esercito, l’operazione mira a smantellare infrastrutture terroristiche e individuare armi e militanti. Le autorità palestinesi denunciano invece una punizione collettiva contro la popolazione civile. L’escalation si inserisce in un quadro segnato anche dall’espansione degli insediamenti israeliani e dall’aumento delle aggressioni dei coloni contro i palestinesi, in particolare durante la raccolta delle olive.

Sondaggi e maggioranze possibili

Le rilevazioni raccolte anche dal tracker elettorale di Haaretz indicano una competizione aperta. Yashar risulta in vantaggio sul Likud, ma nessuno dei due schieramenti appare in grado di raggiungere autonomamente i 61 seggi necessari, in via ordinaria, per sostenere un governo.

Nell’ultimo sondaggio Maariv, realizzato da Lazar Research, il blocco del premier ottiene 48 seggi, contro i 54 delle opposizioni e i 14 attribuiti ai partiti arabi. Yashar è accreditato di 21 deputati, il Likud di 19 e la formazione dell’ex premier Naftali Bennett di 15.

Per entrare alla Knesset è necessario superare la soglia del 3,25%, equivalente a quattro seggi. Secondo diversi sondaggi recenti, dei 37 partiti registrati soltanto 10 dovrebbero oltrepassarla. Il leader che riuscirà a raccogliere alleati sufficienti per formare una coalizione potrà diventare primo ministro, anche se il suo partito non avrà necessariamente ottenuto più voti degli altri.

Il percorso dopo il voto

Entro sette giorni dalla pubblicazione dei risultati ufficiali, il presidente Isaac Herzog dovrà indicare il candidato con le migliori possibilità di formare un governo. Il mandato durerà 28 giorni, con una possibile proroga di 14. Se il tentativo fallirà, Herzog potrà affidare l’incarico a un altro membro della Knesset.