Ladispoli, il Bosco di Palo diventa un parco pubblico di 8 ettari: completato l’acquisto

Ladispoli, 27 ottobre 2026 – Il Bosco di Palo si amplia e diventa un unico grande parco pubblico di otto ettari. Il Comune di Ladispoli ha formalizzato l’acquisto di circa cinque ettari di terreno, situati tra via dei Delfini e via Corrado Melone, che si aggiungono ai tre ettari adiacenti già di proprietà comunale. L’operazione, dal valore di circa 200mila euro, è stata annunciata dal sindaco Alessandro Grando al termine di un percorso amministrativo avviato negli anni precedenti. L’obiettivo è consolidare la proprietà pubblica dell’area verde, destinata alla fruizione da parte di famiglie, sportivi e cittadini.

Bosco di Palo, acquistati quasi 49mila metri quadrati

Il terreno acquisito comprende zone boscate e prati per una superficie catastale di 48.935 metri quadrati. L’area era precedentemente di proprietà privata, ma veniva già utilizzata dalla cittadinanza grazie a un accordo di comodato gratuito con la società proprietaria.

L’acquisto era stato inserito nella programmazione comunale già nel 2024. Il 16 ottobre 2025 il Consiglio comunale aveva approvato all’unanimità l’operazione, autorizzando una spesa massima di 196mila euro, oltre ai costi accessori, con copertura attraverso risorse proprie dell’ente. L’annuncio del sindaco riguarda ora la formalizzazione del passaggio di proprietà.

“Oggi raggiungiamo un traguardo storico per la nostra città”, ha dichiarato Grando, sottolineando il valore dell’acquisizione per il patrimonio pubblico.

Il primo cittadino ha spiegato che i cinque ettari appena acquistati si aggiungono alla superficie già comunale, formando uno spazio verde unitario destinato a rimanere a disposizione della comunità.

“Uno spazio da custodire e proteggere, che continuerà ad essere a disposizione delle famiglie, degli sportivi e di tutti i cittadini che vorranno trascorrere del tempo a contatto con la natura”, ha aggiunto il sindaco.

Nel videomessaggio diffuso per annunciare l’operazione, Grando ha ringraziato gli uffici comunali, in particolare l’architetto Vanessa Signore, il consigliere Filippo Moretti, che ha seguito l’iter amministrativo, e la proprietà privata per la disponibilità dimostrata durante il percorso di acquisizione.

Il futuro del parco pubblico e le richieste di tutela

Il passaggio al patrimonio comunale apre anche il confronto sulla futura gestione del Bosco di Palo, un’area di particolare interesse naturalistico per Ladispoli.

Alleanza Verdi e Sinistra ha accolto favorevolmente l’acquisizione, chiedendo però all’amministrazione un programma di tutela ambientale, manutenzione e regolamentazione degli utilizzi. In particolare, le forze politiche hanno sollecitato misure per impedire che il bosco venga utilizzato prevalentemente come parcheggio e per assicurare una fruizione compatibile con la conservazione dell’ambiente.

Anche il collettivo Adelante Ladispoli ha espresso apprezzamento per l’acquisto, invitando il Comune a preservare la destinazione pubblica dell’area ed evitare concessioni commerciali che possano limitarne l’accessibilità.