Meteo fino a venerdì: nebbie al Nord e piovaschi tra Adriatico e Sud
Meteo fino al 30 ottobre: nebbie al Nord, qualche piovasco sull’Adriatico e piogge tra Calabria, Sicilia orientale e Puglia.
Prevale il tempo stabile tra mercoledì 28 e giovedì 29 ottobre, ma il quadro resta caratterizzato da nebbie e foschie al Nord e da annuvolamenti lungo l’Adriatico. Il peggioramento più evidente è atteso venerdì 30 ottobre, con qualche piovasco al Centro e piogge su parte del Sud.
Mercoledì e giovedì tra sole, nubi e nebbie
Mercoledì al Nord sono previsti annuvolamenti innocui sulla costa ligure e sul Triveneto, mentre sulle pianure la giornata inizierà con nebbie locali. Le temperature resteranno stabili, con massime comprese tra 16 e 20 °C.
Al Centro qualche nube attraverserà i settori compresi tra la Toscana e l’Adriatico, senza fenomeni. Il tempo sarà più soleggiato altrove, con valori massimi tra 15 e 20 °C. Al Sud prevarrà il sole, salvo nubi sparse in Sardegna e lungo i litorali; le massime saranno tra 17 e 22 °C.
Giovedì il Nord resterà stabile e soleggiato, anche se foschie e banchi di nebbia potranno interessare le pianure fino al mattino, prima di diradarsi. Nubi sull’Adriatico e foschie nelle valli sono attese anche al Centro, mentre al Sud compariranno addensamenti sparsi sull’Adriatico e sullo Ionio.
Venerdì aumentano i fenomeni al Sud
Venerdì 30 ottobre il cielo sarà più nuvoloso sulle pianure centro-occidentali del Nord al mattino, con successive schiarite. Sull’Adriatico centrale sono previsti nubi irregolari e qualche piovasco, mentre nelle altre zone del Centro il sole sarà più presente.
Al Sud il tempo diventerà irregolarmente nuvoloso, con qualche pioggia tra Calabria, Sicilia orientale e Puglia. Le temperature resteranno stabili al Centro-Nord, ma saranno in calo al Sud, dove le massime sono previste tra 12 e 20 °C.
Articolo generato o rielaborato con l’aiuto dell’intelligenza artificiale.
Fonte originale: Qualche disturbo verso adriatiche e ioniche, più soleggiato altrove