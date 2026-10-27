Meteo fino a venerdì: nebbie al Nord e piovaschi tra Adriatico e Sud

Meteo fino al 30 ottobre: nebbie al Nord, qualche piovasco sull’Adriatico e piogge tra Calabria, Sicilia orientale e Puglia.

Prevale il tempo stabile tra mercoledì 28 e giovedì 29 ottobre, ma il quadro resta caratterizzato da nebbie e foschie al Nord e da annuvolamenti lungo l’Adriatico. Il peggioramento più evidente è atteso venerdì 30 ottobre, con qualche piovasco al Centro e piogge su parte del Sud.

Mercoledì e giovedì tra sole, nubi e nebbie

Mercoledì al Nord sono previsti annuvolamenti innocui sulla costa ligure e sul Triveneto, mentre sulle pianure la giornata inizierà con nebbie locali. Le temperature resteranno stabili, con massime comprese tra 16 e 20 °C.

Al Centro qualche nube attraverserà i settori compresi tra la Toscana e l’Adriatico, senza fenomeni. Il tempo sarà più soleggiato altrove, con valori massimi tra 15 e 20 °C. Al Sud prevarrà il sole, salvo nubi sparse in Sardegna e lungo i litorali; le massime saranno tra 17 e 22 °C.

Giovedì il Nord resterà stabile e soleggiato, anche se foschie e banchi di nebbia potranno interessare le pianure fino al mattino, prima di diradarsi. Nubi sull’Adriatico e foschie nelle valli sono attese anche al Centro, mentre al Sud compariranno addensamenti sparsi sull’Adriatico e sullo Ionio.

Venerdì aumentano i fenomeni al Sud

Venerdì 30 ottobre il cielo sarà più nuvoloso sulle pianure centro-occidentali del Nord al mattino, con successive schiarite. Sull’Adriatico centrale sono previsti nubi irregolari e qualche piovasco, mentre nelle altre zone del Centro il sole sarà più presente.

Al Sud il tempo diventerà irregolarmente nuvoloso, con qualche pioggia tra Calabria, Sicilia orientale e Puglia. Le temperature resteranno stabili al Centro-Nord, ma saranno in calo al Sud, dove le massime sono previste tra 12 e 20 °C.