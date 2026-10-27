Milano è sempre più ricca. Ma è davvero così?

Milano, 27 ottobre 2026 – Milano non è soltanto diventata estremamente costosa. I prezzi più alti d’Italia li ha sempre avuti. Ha cambiato pelle, funzione e, progressivamente, popolazione. La città delle fabbriche, della borghesia produttiva e degli operai arrivati dal Sud Italia in cerca di lavoro si è trasformata in una metropoli finanziaria internazionale, capace di attrarre fondi sovrani, grandi patrimoni, multinazionali e investimenti immobiliari miliardari. Una metamorfosi che ha dato prestigio al capoluogo lombardo, ma che presenta un conto sempre più salato: Milano produce ricchezza, senza riuscire a garantirne l’accesso a una parte crescente di chi vi lavora.

I numeri sono raccapriccianti. A settembre 2026, secondo le rilevazioni di Idealista, nel centro storico il prezzo richiesto per acquistare un’abitazione raggiungeva mediamente 12.404 euro al metro quadro, mentre per affittarla servivano circa 33 euro mensili al metro quadro. Tradotto: un appartamento di sessanta metri quadrati costava, sulla carta, quasi 745mila euro; in locazione, sfiorava i duemila euro al mese, escluse le spese. Anche nel resto della città la situazione rimane onerosa, con canoni medi intorno ai 22,4 euro al metro quadro.

Affitti a Milano, anche le periferie diventano inaccessibili

Non basta allontanarsi dal centro per trovare riparo (e nemmeno spostarsi nelle città limitrofe). Anche nelle periferie, storicamente rifugio di lavoratori, giovani famiglie e ceti popolari, il costo dell’abitare è diventato un problema. A Baggio, tra i quartieri più economici della città, un affitto costa mediamente 14,4 euro al metro quadro: circa 864 euro al mese per sessanta metri quadrati. A Quarto Oggiaro-Vialba si sale a 18,7 euro, oltre 1.120 euro mensili; a Certosa si raggiungono i 19 euro, vale a dire 1.140 euro per lo stesso appartamento. Cifre certamente inferiori a quelle del centro, ma tutt’altro che accessibili per chi vive di uno stipendio ordinario. E mentre alcune zone periferiche registrano una flessione dei canoni, altre continuano a rincarare: nel solo terzo trimestre del 2026, gli affitti sono aumentati del 4,3% a San Siro-Trenno e del 3,4% a Certosa. La periferia, insomma, non è più necessariamente quell’alternativa economica che per decenni ha consentito a migliaia di persone di costruirsi una vita a Milano. Ci si allontana dal Duomo, ma non dal problema. E il paradosso è tutto qui: la città che ha bisogno di lavoratori sembra diventare ogni anno meno accessibile proprio a chi la tiene in piedi. Ma se prima Milano rappresentava la meta finale per molti, oggi chi può ne sta alla larga per non finire sul lastrico.

E gli affitti? Beh, c’è da piangere. Anche fuori dal centro, un appartamento di 60 metri quadrati può richiedere oltre 1.300 euro al mese, senza considerare bollette, spese condominiali e gli altri costi della vita quotidiana. Una cifra che può assorbire buona parte dello stipendio di un lavoratore, rendendo sempre più difficile costruire un’esistenza autonoma. Giovani professionisti, insegnanti, infermieri, impiegati e lavoratori dei servizi si trovano così davanti a un’alternativa: condividere abitazioni sempre più costose oppure trasferirsi nell’hinterland, accettando spostamenti quotidiani più lunghi.

Da Expo ai fondi immobiliari: la metamorfosi di Milano

Questo processo auto-distruttivo è partito pochi anni fa. La stagione della rigenerazione urbana, culminata nell’Expo del 2015, ha accelerato l’integrazione della città nei circuiti internazionali del capitale immobiliare. Un esempio evidente? Porta Nuova. Nel 2015 la Qatar Investment Authority, il fondo sovrano dell’emirato, acquisì il controllo dell’intero progetto immobiliare, valutato allora oltre due miliardi di euro. Poco distante, CityLife, sviluppata sull’area dell’ex Fiera e controllata dal gruppo Generali, ha trasformato una porzione della città in un quartiere di torri, uffici direzionali e residenze di fascia alta.

Sarebbe scorretto sostenere che tutto il centro appartenga ai fondi: il patrimonio immobiliare milanese resta distribuito tra una pluralità di proprietari. Ma il peso dei grandi investitori nelle operazioni di riqualificazione più importanti ha modificato gli equilibri urbani. Non si costruisce più soltanto per rispondere a una domanda locale ma anche (o solo?) per intercettare capitali internazionali, garantire rendimenti e collocare Milano nella competizione tra le grandi città europee. E allora le aree più appetibili diventano luoghi nei quali il valore economico degli immobili tende a prevalere sulla loro funzione sociale. Se è vero che nessuno fa beneficenza, tanto meno chi affitta una casa, è altrettanto vero che una città non può essere governata esclusivamente dalle logiche della rendita e della massimizzazione del profitto. Altrimenti, la bolla prima o poi esploderà.

Quanto bisogna guadagnare per vivere a Milano?

Ora, facciamo i conti. Per permettersi un appartamento di sessanta metri quadrati in centro senza destinare all’affitto più del 30% delle proprie entrate, bisognerebbe guadagnare almeno 6.600 euro netti al mese. Considerando il canone medio cittadino, ne servirebbero circa 4.500. E persino la già citata Baggio, una delle zone più economiche, occorrerebbero quasi 2.900 euro netti. Non per vivere nel lusso, sia chiaro, ma semplicemente per mantenere il costo della casa entro una soglia considerata sostenibile. Eppure, secondo il Geography Index 2026 dell’Osservatorio JobPricing, Milano, pur guidando la classifica nazionale delle retribuzioni, registra uno stipendio medio di 40.055 euro lordi annui nel settore privato, su base provinciale. Una cifra che, una volta sottratti imposte e contributi, resta lontanissima da quanto servirebbe per abitare dignitosamente in città senza sacrificare gran parte del proprio reddito. E parliamo di una media, peraltro influenzata dalle retribuzioni più elevate, che non restituisce necessariamente la condizione di impiegati, operai, commessi e giovani lavoratori.

Insomma, di fronte a un costo della vita stratosferico, la legge del libero mercato vorrebbe che anche gli stipendi seguissero la stessa traiettoria. E invece accade l’esatto contrario. O meglio, i prezzi corrono, mentre i salari arrancano e addirittura calano, incapaci di tenere il passo con il mercato immobiliare e con un potere d’acquisto ai minimi storici. Milano si vende al mondo come una capitale economica internazionale, compete con le grandi metropoli europee nell’attrarre capitali, imprese e investitori, ma quando si tratta di pagare chi ci lavora e vive sembra improvvisamente dimenticarsi delle proprie ambizioni. I costi sono quelli di una metropoli globale, gli stipendi quelli del Paese reale. E così il mercato, invocato quando si tratta di giustificare affitti esorbitanti e immobili milionari, smette di essere un riferimento quando si parla delle buste paga. Il risultato? Un cortocircuito economico e sociale: una città sempre più ricca, ma con una ricchezza concentrata nelle mani di pochissimi, il cui enorme potere d’acquisto contribuisce a trascinare verso l’alto il costo della vita di tutti gli altri milioni.

Il disagio sociale