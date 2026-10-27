Mondiali di Volley Femminile 2027, sorteggiati i Gironi: l’Italia è testa di serie

Manca ancora circa un anno dal Mondiale di Volley Femminile 2027 , ma la federazione internazionale organizza raggruppamenti e partite. E allora ecco i calendari dei Gironi del torneo iridato che si svolgerà dal 20 agosto al 5 settembre, non solo negli Stati Uniti, ma anche in Canada. L’Italia di Velasco , attuali campionesse in carica, saranno testa di serie numero 1 della Pool A e giocheranno con Belgio, Colombia e Porto Rico. La sede delle partite sarà ad Omaha, in Nebraska.

Nella Pool B, in programma a Orlando (Florida), sono state inserite Brasile Cechia, Kenia e Corea del Sud. Nella Pool C di Quebec City (Canada), le campionesse d’Europa della Turchia sono state inserite in torneo, con Repubblica Dominicana, Francia ed Egitto. Nel Girone D, invece, le padrone di casa degli Stati Uniti sfideranno Thailandia, Messico e Grecia a Orlando. Polonia, Germania, Slovenia e Cuba giocheranno nella Pool E, nella città di Montreal, in Canada. Nella Pool F giocheranno Giappone, Russia, Argentina e Bulgaria a Omaha. Il Girone G di Montreal è composto da Canada, Serbia, Ucraina e Camerun. Infine la Pool H di Quebec City sarà composta da Cina, Olanda, Svezia e Svizzera.