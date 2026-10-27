I SORTEGGI|
Mondiali di Volley Femminile 2027, sorteggiati i Gironi: l’Italia è testa di serie
Le Azzurre, campionesse in carica, giocheranno negli Stati Uniti, ad Omaha. La competizione dal 20 agosto
Manca ancora circa un anno dal Mondiale di Volley Femminile 2027, ma la federazione internazionale organizza raggruppamenti e partite. E allora ecco i calendari dei Gironi del torneo iridato che si svolgerà dal 20 agosto al 5 settembre, non solo negli Stati Uniti, ma anche in Canada. L’Italia di Velasco, attuali campionesse in carica, saranno testa di serie numero 1 della Pool A e giocheranno con Belgio, Colombia e Porto Rico. La sede delle partite sarà ad Omaha, in Nebraska.
Nella Pool B, in programma a Orlando (Florida), sono state inserite Brasile Cechia, Kenia e Corea del Sud. Nella Pool C di Quebec City (Canada), le campionesse d’Europa della Turchia sono state inserite in torneo, con Repubblica Dominicana, Francia ed Egitto. Nel Girone D, invece, le padrone di casa degli Stati Uniti sfideranno Thailandia, Messico e Grecia a Orlando. Polonia, Germania, Slovenia e Cuba giocheranno nella Pool E, nella città di Montreal, in Canada. Nella Pool F giocheranno Giappone, Russia, Argentina e Bulgaria a Omaha. Il Girone G di Montreal è composto da Canada, Serbia, Ucraina e Camerun. Infine la Pool H di Quebec City sarà composta da Cina, Olanda, Svezia e Svizzera.
L’organizzazione del torneo, il calendario – Fonte Federvolley/federvolley.it
La manifestazione si disputerà in cinque città tra Stati Uniti e Canada: Montreal (Bell Centre), Omaha (CHI Health Center Arena), Orlando (Kia Center) e Quebec City (Videotron Centre) ospiteranno la fase a gironi, mentre le finali si giocheranno all’Honda Center di Anaheim (California), impianto dove si svolgerà il torneo olimpico di pallavolo ai Giochi di Los Angeles 2028.
La Coppa del Mondo 2027 rivestirà inoltre un’importanza particolare in chiave olimpica: le tre migliori nazionali non ancora qualificate otterranno il pass per il torneo a cinque cerchi.
La formula della competizione
Le 32 nazionali sono state suddivise in otto gironi da quattro squadre. Le prime due classificate di ciascun raggruppamento accederanno alla fase a eliminazione diretta, che prenderà il via dagli ottavi di finale e proseguirà con quarti, semifinali e finali per le medaglie.
I Gironi
Girone A (Omaha, Usa): Italia, Belgio, Colombia, Portorico
Girone B (Orlando, Usa): Brasile, Cechia, Kenia, Corea del Sud
Girone C (Quebec City, Canada): Turchia, Repubblica Dominicana, Francia, Egitto
Girone D (Orlando, Usa): USA, Thailandia, Messico, Grecia
Girone E (Montreal, Canada): Polonia, Germania, Slovenia, Cuba
Girone F (Omaha, Usa): Giappone, Russia, Argentina, Bulgaria
Girone G (Montreal, Canada): Canada, Serbia, Ucraina Camerun
Girone H (Quebec City, Canada): Cina, Olanda, Svezia, Svizzera
Fase eliminazione diretta
Ottavi di finale
1A-2H
1H-2A
1D-2E
1E-2D
1B-2G
1G-2B
1C-2F
1F-2C
Quarti di finale
QF1: vincente 1A-2H vs 1E-2D
QF2: vincente 1B-2G vs 1F-2C
QF3: vincente 1G-2B vs 1C-2F
QF4: vincente 1H-2A vs 1D-2E
Semifinali
SF1: vincente QF1 vs vincente QF4
SF2: vincente QF2 vs vincente QF3
Foto Federazione Italiana Pallavolo/Facebook (da Federazione Italiana Pallavolo/Facebook)
ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.