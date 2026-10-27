Nel IV Municipio di Roma danni stimati per 124 milioni: il nodo dei 3,2 milioni stanziati

Viabilità, scuole e Tiburtina Valley: nel IV Municipio danni stimati per 124 milioni

Gli eventi meteorologici del 4-6 gennaio 2026 hanno provocato nel IV Municipio di Roma Capitale danni quantificati dalla Regione Lazio in circa 124 milioni di euro. A fronte di questa stima, le risorse stanziate a livello nazionale ammontano a 3,2 milioni di euro. Il quadro è stato discusso durante un’audizione della XII Commissione permanente del Consiglio regionale del Lazio.

Il presidente del Municipio, Massimiliano Umberti, ha segnalato criticità per le infrastrutture pubbliche e per il distretto industriale della Tiburtina Valley. Ha inoltre sollecitato interventi urgenti sulla viabilità, ancora compromessa, e sugli edifici scolastici, definendo lo stanziamento nazionale “delle briciole” rispetto alla stima complessiva.

Le ricognizioni della Protezione Civile

Durante la seduta, la Protezione Civile regionale ha illustrato il piano d’intervento e le procedure per la raccolta delle segnalazioni. Il direttore regionale e commissario delegato per l’emergenza, Massimo La Pietra, ha riferito che il Dipartimento nazionale ha dato il nulla osta al primo piano degli interventi urgenti, finanziato con le risorse previste dal DPCM di luglio.

Per il IV Municipio, le prime schede trasmesse riportano opere pubbliche per circa 4 milioni di euro. Una prossima ordinanza dovrebbe individuare nei sindaci i soggetti attuatori per la raccolta dei modelli B1 e C1, destinati alla ricognizione dei danni subiti da cittadini e attività produttive e alla verifica delle coperture assicurative.

La censitura delle schede è il presupposto formale per trasmettere al Governo il quadro dei fabbisogni e valutare eventuali finanziamenti successivi. Annarita Leobruni, vicepresidente e assessore alla Scuola del Municipio, ha intanto denunciato i danni alle coperture degli edifici scolastici e chiesto procedure rapide per garantire la sicurezza degli istituti.

Le risorse aggiuntive allo studio

La consigliera Eleonora Mattia ha proposto un intervento finanziario diretto a favore del Municipio e delle imprese della Tiburtina Valley. L’assessore regionale Pasquale Ciacciarelli ha indicato la possibilità di valutare, nel bilancio di previsione 2027, un emendamento per aumentare il fondo regionale destinato alle prime emergenze e alle somme urgenze.

Ciacciarelli ha inoltre annunciato un tavolo con l’assessorato ai Lavori Pubblici e ha incaricato La Pietra di verificare con il Dipartimento nazionale la possibilità di recuperare e riallocare economie non spese di precedenti emergenze.