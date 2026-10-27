OMM: nel 2025 concentrazioni record per i tre principali gas serra

Nel 2025 le concentrazioni atmosferiche di anidride carbonica, metano e protossido di azoto hanno raggiunto livelli record. Il dato è riportato nel bollettino annuale dell’Organizzazione meteorologica mondiale (OMM), secondo valutazioni delle Nazioni Unite sugli effetti del riscaldamento globale.

La CO2 resta il gas con il contributo più significativo al riscaldamento globale nel lungo periodo. Il metano produce un effetto più intenso su archi temporali più brevi, mentre il protossido di azoto, pur presente in quantità inferiori, ha un elevato potenziale di riscaldamento per molecola e permane a lungo nell’atmosfera.

Le fonti delle emissioni e l’accelerazione della CO2

Secondo i dati dell’OMM, negli ultimi cinquant’anni il ritmo di crescita della CO2 è aumentato: rispetto agli anni Sessanta, il tasso risulta triplicato. L’incremento è attribuito in larga parte alla combustione di combustibili fossili, alla deforestazione e ai processi industriali.

Il metano proviene soprattutto dalle attività agricole, dall’allevamento e dalle perdite lungo la filiera dei combustibili fossili. Il protossido di azoto è invece strettamente collegato all’uso di fertilizzanti e ad alcuni processi industriali.

Le valutazioni sono realizzate attraverso misurazioni globali e modelli climatici che combinano osservazioni al suolo, dati satellitari e analisi chimiche dell’atmosfera. Questo approccio consente di ricostruire le tendenze storiche e di elaborare proiezioni future in assenza di politiche di forte mitigazione.

Eventi estremi e ricadute sul Mediterraneo

L’accumulo di calore nell’oceano e nell’atmosfera è associato a ondate di calore più frequenti e prolungate, precipitazioni estreme più intense e cicloni più potenti. Tra le conseguenze indicate figurano anche l’aumento medio del livello del mare e i rischi per coste e infrastrutture.

Questi fenomeni hanno ripercussioni sulla salute, sulla sicurezza alimentare e sulla disponibilità idrica. Ko Barrett ha dichiarato: “In pratica, stiamo surriscaldando l’oceano e l’atmosfera. Ciò significa che ondate di calore, cicloni tropicali e temporali si stanno intensificando più rapidamente di quanto ci avessero preparato i nostri parametri storici”.

Per il bacino del Mediterraneo e per l’Italia, il quadro descritto comprende estati più calde e siccitose, un maggiore rischio di incendi e stress per colture come vite e olivo. Sono inoltre indicati eventi meteorologici intensi con possibili danni alle infrastrutture e alle attività turistiche.

Rischi economici e transizione

Agricoltura, assicurazioni, energia e infrastrutture dovranno adattarsi a rischi climatici crescenti. La fonte indica una possibile riallocazione di capitali verso interventi per ridurre la vulnerabilità e rafforzare la resilienza.

Per gli investimenti aumentano i rischi legati agli stranded assets dei combustibili fossili, mentre cresce il valore relativo di tecnologie a basse emissioni, efficienza energetica, adattamento urbano e stoccaggio del carbonio. I mercati assicurativi potrebbero inoltre rivedere i premi e limitare l’offerta nelle aree più esposte.

Tra le risposte indicate figurano obiettivi nazionali più ambiziosi nell’ambito dell’Accordo di Parigi, strumenti di pricing del carbonio e investimenti in adattamento e infrastrutture resilienti. Per imprese e amministrazioni sono citati audit energetici, piani climatici e infrastrutture verdi; per i cittadini, trasporti più sostenibili, riduzione degli sprechi alimentari e sostegno alle economie circolari.

La fonte segnala infine che la crescita dei gas serra aumenta il rischio sistemico per diversi settori. In Italia, la resilienza delle filiere agricole e turistiche può diventare un fattore competitivo, mentre green bond e finanziamenti dell’Unione Europea sono indicati tra gli strumenti utili a sostenere la transizione.