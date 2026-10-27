Operaio, sindacalista, prigioniero, presidente. Le molte vite di Lula

Dalle lotte operaie alla quarta presidenza del Brasile, passando per il carcere e il ritorno al potere. La parabola del leader che ha segnato mezzo secolo di storia della sinistra e oggi guarda al Sud globale

Brasilia, 27 ottobre 2026 – Luiz Inácio Lula da Silva è uno degli ultimi grandi protagonisti della sinistra mondiale nati dalle lotte operaie del Novecento. Ha attraversato la dittatura militare, la democratizzazione del Brasile, l’ascesa delle economie emergenti, gli scandali giudiziari e la polarizzazione politica, fino a conquistare per la quarta volta la presidenza della Repubblica. A quasi 81 anni, che compirà il 27 ottobre, Lula rappresenta il simbolo di una sinistra che ha cercato di conciliare redistribuzione della ricchezza, crescita economica e autonomia nazionale, senza rompere con le strutture del capitalismo.

Ascesa, caduta e rinascita: l’epopea di Lula

Nato il 27 ottobre 1945 nel Pernambuco, nel povero Nordest brasiliano, cresce in una famiglia di modeste condizioni economiche. Ancora bambino si trasferisce con i familiari nello Stato di San Paolo, seguendo il percorso di milioni di brasiliani che abbandonano le regioni rurali alla ricerca di lavoro nelle grandi città industriali.

Diventa tornitore meccanico, entra nelle fabbriche metallurgiche e scopre nel sindacato lo strumento per modificare le condizioni di vita dei lavoratori. Condizioni drammatiche. Lui stesso ne è stato vittima: perse il mignolo della mano sinistra per un grave incidente sul lavoro. “Nove Dedos” (nove dita, ndr) lo ha soprannominnato maldestramente Bolsonaro Jr, una mancanza di stile che ha pagato a carissimo prezzo.

Negli anni Settanta, mentre il Brasile è ancora governato dai militari, emerge come dirigente dei metalmeccanici di São Bernardo do Campo, cuore industriale del Paese. Guida scioperi di massa, sfida la repressione e conosce il carcere. La sua figura diventa uno dei riferimenti dell’opposizione sociale alla dittatura.

Nel 1980 fonda, insieme a sindacalisti, intellettuali e movimenti popolari, il Partido dos Trabalhadores (PT). Il progetto supera la tradizionale divisione tra comunismo e socialdemocrazia europea: nasce dall’incontro tra organizzazioni operaie, comunità cristiane di base e movimenti impegnati nella democratizzazione del Brasile.

Dal sindacato al potere

Lula partecipa alla costruzione della nuova democrazia brasiliana e nel 1986 viene eletto deputato dell’Assemblea costituente. Tre anni dopo affronta la prima corsa presidenziale, perdendo contro Fernando Collor de Mello. Sarà sconfitto ancora nel 1994 e nel 1998, prima di conquistare il Palácio do Planalto nel 2002.

La vittoria segna una svolta nella storia nazionale: un ex operaio senza formazione universitaria raggiunge la massima carica dello Stato. Ma il Lula presidente è diverso dal sindacalista degli anni Settanta. Comprende che governare il Brasile significa costruire compromessi con il sistema finanziario, l’industria, l’agricoltura e un Congresso politicamente frammentato.

Tra il 2003 e il 2010, durante i primi due mandati, combina disciplina macroeconomica, intervento pubblico e politiche redistributive. Il programma Bolsa Família, fondato su trasferimenti economici alle famiglie più povere, diventa il principale simbolo della sua azione sociale.

Secondo le valutazioni della Banca Mondiale, milioni di brasiliani escono dalla povertà negli anni della sua presidenza. A contribuire sono anche la crescita dei salari e una congiuntura internazionale favorevole, alimentata dalla domanda cinese di materie prime.

Lula non abolisce le disuguaglianze strutturali brasiliane, ma amplia l’accesso ai consumi, all’istruzione e ai servizi per una parte significativa della popolazione. La sua esperienza dimostra la capacità della sinistra latinoamericana di governare attraverso il consenso elettorale e la redistribuzione, senza rinunciare alle relazioni con il capitale privato.

Il successo, tuttavia, non mette al riparo il suo partito dalle controversie. Gli scandali di corruzione coinvolgono esponenti del PT e segnano profondamente l’immagine politica del movimento.

Il carcere, il ritorno e la quarta vittoria

Terminato il secondo mandato, Lula sostiene la candidatura di Dilma Rousseff, che gli succede nel 2011. Negli anni successivi viene coinvolto nell’inchiesta anticorruzione Lava Jato. Condannato, entra in carcere nell’aprile 2018 e rimane escluso dalle elezioni presidenziali di quell’anno.

La vicenda giudiziaria subisce poi una svolta. Nel 2021 la Corte Suprema brasiliana annulla le condanne, rilevando problemi di competenza del tribunale che aveva giudicato i procedimenti e riconoscendo la parzialità dell’allora giudice Sérgio Moro in uno dei casi. Lula recupera così i propri diritti politici.

Nel 2022 sconfigge Jair Bolsonaro, tornando alla presidenza dopo dodici anni. Quattro anni più tardi batte anche Flávio Bolsonaro, figlio dell’ex presidente, con il 51,79% dei voti al ballottaggio del 25 ottobre 2026.

È una rimonta storica, ma non una vittoria capace di cancellare le divisioni del Paese. Il bolsonarismo – seppur il padre Jair sia stato condannato per tentato colpo di stato – conserva una forte rappresentanza parlamentare, mentre Lula deve confrontarsi con vincoli di bilancio, aspettative sociali e una destra radicata nelle istituzioni.

Il Brasile e l’ambizione del Sud globale

La dimensione internazionale è parte essenziale della sua identità politica. Lula considera il Brasile una potenza regionale destinata a svolgere un ruolo autonomo negli equilibri mondiali.

Con i Brics, la cooperazione Sud-Sud e la richiesta di riformare le istituzioni internazionali, sostiene un ordine meno concentrato nelle mani delle potenze occidentali. Durante la presidenza brasiliana del G20 promuove un’alleanza globale contro fame e povertà, tentando di trasformare le priorità sociali della sua esperienza nazionale in un’agenda diplomatica.

È sulle guerre che questa ambizione diventa più evidente, ma anche controversa, almeno dal punto di vista occidentale. Sull’Ucraina, Lula ha condannato l’invasione russa e difeso la sovranità territoriale di Kiev, rifiutando tuttavia di fornire armi e insistendo sulla necessità di una soluzione negoziata. La sua diplomazia ha cercato di coinvolgere altri Paesi emergenti nella ricerca di una mediazione, suscitando diffidenze nell’Ovest del mondo.

Su Gaza la posizione è stata più netta. Dopo aver condannato gli attacchi di Hamas del 7 ottobre 2023, Lula ha accusato il governo israeliano di commettere un “genocidio” contro la popolazione palestinese, una qualificazione respinta da Israele. Ha chiesto la fine delle violenze contro i civili, il riconoscimento di uno Stato palestinese accanto a Israele e un ruolo effettivo delle Nazioni Unite. Le sue dichiarazioni hanno provocato una dura crisi diplomatica con il governo di Benjamin Netanyahu.

Queste posizioni riflettono una strategia che non coincide con la neutralità assoluta, ma con il tentativo di sottrarre il Brasile all’obbligo di schierarsi automaticamente con Washington, Mosca o Pechino. Lula considera la diplomazia uno strumento di influenza e, insieme, il mezzo per rivendicare maggiore spazio per le potenze emergenti nelle decisioni internazionali.

Tra un Congresso a maggioranza conservatrice, rigidi vincoli di bilancio e le crescenti tensioni della geopolitica contemporanea, l’ultimo capitolo della presidenza Lula si preannuncia quindi come un cammino sul filo del rasoio. La capacità di mantenere l’autonomia diplomatica del Paese senza isolarsi dall’Occidente, unita alla necessità di rispondere alle aspettative delle fasce più deboli, definirà l’eredità definitiva del leader brasiliano.